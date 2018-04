Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Bayerna so takole proslavili zmago s svojimi navijači. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Šest zadetkov Bayerna v Leverkusnu

Müller dosegel hat-trick

17. april 2018 ob 23:55

Leverkusen - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna, ki so že osvojili Bundesligo, so svojo moč pokazali tudi v polfinalu nemškega pokala. V Leverkusnu so z visokih 6:2 odpravili Bayer. Drugega finalista bo dala sredina tekma Schalke - Eintracht Frankfurt.

Münchenčani so na BayAreni že po devetih minutah vodili z 2:0, dvakrat je zadel Robert Lewandowski. Prvič v 3. minuti po močnem strelu Javija Martineza, drugič z lepim volejem po predložku Francka Riberyja.

Lars Bender je po četrt ure z glavo znižal zaostanek farmacevtov, na začetku drugega polčasa pa se je z nekaj obrambami izkazal vratar Bayerna Sven Ulreich in preprečil izenačenje. Nato se je nadaljeval šov gostov, ki so trikrat zatresli mrežo med 52. in 61. minuto - dvakrat Thomas Müller, enkrat Thiago Alcantara.

Rezervist Bayerja Leon Bailey je v 72. minuti s prostega strela zadel za 5:2, končni izid pa je dobrih deset minut pred koncem postavil Müller in dosegel hat-trick.

Vidal to sezono ne bo več mogel pomagati soigralcem

Bayern bo moral do konca sezone igrati brez čilskega vezista Artura Vidala. Poškodoval se je na sobotnem treningu in moral na operacijo. "Arturo je uspešno prestal poseg, med katerim so mu operirali meniskus desnega kolena in odstranili delčke tkiva, ki so jih našli v sklepu," je operacijo pojasnil klub. Prihodnjo sredo se bodo Bavarci v polfinalu Lige prvakov pomerili z Realom.

Polfinale:

Bayer Leverkusen - BAYERN 2:6 (1:2)

L. Bender 16., Bailey 72.; Lewandowski 3., 9., Müller 52., 64., 79., Alcantara 61.

Sreda ob 20.45:

SCHALKE - EINTRACHT FRANKFURT



Finale bo 19. maja v Berlinu.

M. R.