Sevastova unovčila številne napake Šarapove, tudi Muguruza izpadla

Marija Šarapova je izpadla v osmini finala zadnjega grand slama sezone v New Yorku. Anastazija Sevastova je izločila Rusinjo s 5:7, 6:4 in 6:2. V nočnem sporedu je izpadla tudi glavna favoritinja za naslov Garbine Muguruza.



27-letna Latvijka se je drugič zapored uvrstila v četrtfinale Odprtega prvenstva ZDA. Obračun na stadionu Arthurja Asha je trajal dve uri in 16 minut. Šarapova, ki je nastopila s povabilom organizatorja, ni uspela ponoviti sijajne ponedeljkove predstave proti drugi igralki sveta Simoni Halep. Naredila je kar 51 neizsiljenih napak. Sevastova je z raznovrstno igro nadigrala zmagovalko US Opna pred enajstimi leti.

V prvem nizu je Šarapova z močnimi udarci z osnovne črte povedla s 4:1, a je Sevastova uspela izenačiti na 4:4. Ključni brejk je Rusinji uspel v 12. igri. V drugi igri drugega niza je Sevastova rešila priložnost za brejk in izenačila na 1:1, nato pa ji je v tretji igri uspel edini odvzem servis av drugem nizu.

Šarapova je zapustila igrišče in se odšla preobleči pred začetkom tretjega niza. Vrnila se je raztresena, v uvodnih treh igrah je osvojila le točko. Latvijka je prednost znala zadržati do konca.





Statistika Sevastova

Šarapova

Prvi servis (%) 61 54 Asi 0 4 Dvojne napake 2 5 Neizsiljene napake 14 51 Winnerji 21 42 Osvojene točke 94 83 Osv. točke na mreži 6/7 11/30 Priložnosti za brejk 5/6 3/6



"V prvem nizu je Marija igrala neverjetno. Borila sem se za vsako žogo in čakala na pravi trenutek. V drugem nizu sem ujela pravi ritem. Pri vodstvu s 5:2 ni bilo lahko zaključiti dvoboja, bila sem nervozna," je pojasnila Sevastova, ki je v 3. krogu odpravila Donno Vekić s 6:2 in 6:3. V četrtfinalu se bo v torek srečala s Sloane Stephens. Američanka je na stadionu Louisa Armstronga ugnala Julio Görges s 6:3, 3:6 in 6:1.

Glavna favoritinja Muguruza odhaja domov

V obračunu wimbledonskih zmagovalk je Petra Kvitova premagala Garbine Muguruzo s 7:6 in 6:3. Španka je oddala le devet iger v uvodnih treh krogih in je bila glavna favoritinja za naslov. Poleti je blestela, po zmagi v Wimbledonu je dvignila pokal tudi na turnirju serije Premier v Cincinnatiju.

Muguruza je v prvem nizu povedla s 4:1, potem pa popustila. V odločilnem trenutkih je Čehinja odigrala precej bolje, zadela je kar 42 "winnerjev". Podaljšano igro je dobila s 7:3. V drugem nizu je Španka prišla do brejka v uvodni igri, nato pa izgubila kar štiri igre zapored.

"Najboljši tenis prikažem na največjih turnirjih. Na največjih stadionih, kjer se zbere ogromno gledalcev, je vedno velik izziv prikazati odlično predstavo. Uvrstitev na lestvici ni tako pomembna, saj se zavedam, da lahko zmagujem tudi proti najboljšim tenisačicam sveta," je bila vesela Kvitova, ki še ni oddala niza. Čehinja se je zelo uspešno vrnila po poškodbi zapestja, ko jo je decembra lani vlomilec porezal na njenem domu.

"Prav neverjetno je, kako dobro igra Petra po vrnitvi na igrišča. Marsikatera igralka bi potrebovala ogromno časa za vrnitev, ona pa se je vrnila v staro formo. Odlično se giblje po igrišču, v ključnih trenutkih je zadela natančen servis ali pa "winner" s forhendom," je dejala Muguruza, ki je v drugem nizu prejela tudi opomin glavne sodnice zaradi pomoči trenerja Sama Sumyka.

Schwartzman v četrtfinalu proti Carreno Busti

Diego Schwartzman je nadaljeval z odličnimi predstavami v New Yorku. Argentinec, ki je v petek izločil Marina Čilića v štirih nizih, je na Grandstandu premagal Lucasa Pouilleja s 7:6, 7:5 2:6 in 6:2. Schwartman je sanjsko zaključil obračun, saj je dobil zadnjih pet iger. Pablo Carreno Busta je na uvodnem dvoboju stadionu Arthurja Asha izločil Denisa Shapovalova v treh podaljšanih igrah in se bo v torkovem četrtfinalu srečal s Schwartzmanom.

Querrey z 18 asi odpihnil Zvereva

V nočnem sporedu sta se srečala Sam Querrey in Mischa Zverev. Nemec je v 3. krogu gladko odpravil domačega aduta Johna Isnerja. Tokrat starejši izmed bratov Zverev ni imel nobene možnosti. Querrey ga je ugnal s 6:2, 6:2 in 6:1 po uri in 16 minutah. Američan, ki je julija igral v polfinalu Wimbledona, je zadel kar 18 asov in ni dopustil niti ene priložnosti za brejk. Zverev je imel bolečine v vratu, masaža fizioterapevta po koncu drugega niza pa ni pomagala.

Osmina finala (M), tabela:

NADAL (ŠPA/1) - DOLGOPOLOV (UKR)



GOFFIN (BEL/9) - RUBLEV (RUS)



FEDERER (ŠVI/3) - KOHLSCHREIBER (NEM/33)



THIEM (AVT/6) - DEL POTRO (ARG/24)



QUERREY (ZDA/17) - M. ZVEREV (NEM/23)

6:2, 6:2, 6:1

ANDERSON (JAR/28) - LORENZI (ITA)

6:4, 6:3, 6:7 (4), 6:4

CARRENO BUSTA (ŠPA/12) - SHAPOVALOV (KAN)

7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (3)

SCHWARTZMAN (ARG/29) - POUILLE (FRA/16)

7:6 (3), 7:5, 2:6, 6:2

Osmina finala (Ž), tabela:

PLIŠKOVA (ČEŠ/1) - BRADY (ZDA)

VANDEWEGHE (ZDA/20) - ŠAFAROVA (ČEŠ)



SVITOLINA (UKR/4) - KEYS (ZDA/15)



KASATKINA (RUS) - KANEPI (EST)



V. WILLIAMS (ZDA/9) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA)

6:3, 3:6, 6:1

KVITOVA (ČEŠ/13) - MUGURUZA (ŠPA/3)

7:6 (3), 6:3

STEPHENS (ZDA) - GÖRGES (NEM/30)

6:3, 3:6, 6:1

SEVASTOVA (LAT/16) - ŠARAPOVA (RUS)

5:7, 6:4, 6:2

