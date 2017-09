Sevastova unovčila številne napake Šarapove

Carreno Busta v četrtfinalu

3. september 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 4. september 2017 ob 00:20

New York - MMC RTV SLO

Marija Šarapova je izpadla v osmini finala zadnjega grand slama sezone v New Yorku. Anastazija Sevastova je izločila Rusinjo s 5:7, 6:4 in 6:2.



27-letna Latvijka se je drugič zapored uvrstila v četrtfinale Odprtega prvenstva ZDA. Obračun na stadionu Arthurja Asha je trajal dve uri in 16 minut. Šarapova, ki je nastopila s povabilom organizatorja, ni uspela ponoviti sijajne ponedeljkove predstave proti drugi igralki sveta Simoni Halep. Naredila je kar 51 neizsiljenih napak. Sevastova je z raznovrstno igro nadigrala zmagovalko US Opna pred enajstimi leti.

V prvem nizu je Šarapova z močnimi udarci z osnovne črte povedla s 4:1, a je Sevastova uspela izenačiti na 4:4. Ključni brejk je Rusinji uspel v 12. igri. V drugi igri drugega niza je Sevastova rešila priložnost za brejk in izenačila na 1:1, nato pa ji je v tretji igri uspel edini odvzem servis av drugem nizu.

Šarapova je zapustila igrišče in se odšla preobleči pred začetkom tretjega niza. Vrnila se je raztresena, v uvodnih treh igrah je osvojila le točko. Latvijka je prednost znala zadržati do konca.





Statistika Sevastova

Šarapova

Prvi servis (%) 61 54 Asi 0 4 Dvojne napake 2 5 Neizsiljene napake 14 51 Winnerji 21 42 Osvojene točke 94 83 Osv. točke na mreži 6/7 11/30 Priložnosti za brejk 5/6 3/6



"V prvem nizu je Marija igrala neverjetno. Borila sem se za vsako žogo in čakala na pravi trenutek. V drugem nizu sem ujela pravi ritem. Pri vodstvu s 5:2 ni bilo lahko zaključiti dvoboja, bila sem nervozna," je pojasnila Sevastova, ki je v 3. krogu odpravila Donno Vekić s 6:2 in 6:3. V četrtfinalu se bo v torek srečala s Sloane Stephens. Američanka je na stadionu Louisa Armstronga ugnala Julio Görges s 6:3, 3:6 in 6:1.

Schwartzman v četrtfinalu proti Carreno Busti

Diego Schwartzman je nadaljeval z odličnimi predstavami v New Yorku. Argentinec, ki je v petek izločil Marina Čilića v štirih nizih, je na Grandstandu premagal Lucasa Pouilleja s 7:6, 7:5 2:6 in 6:2. Schwartman je sanjsko zaključil obračun, saj je dobil zadnjih pet iger. Pablo Carreno Busta je na uvodnem dvoboju stadionu Arthurja Asha izločil Denisa Shapovalova v treh podaljšanih igrah in se bo v torkovem četrtfinalu srečal s Schwartzmanom.

Izjemno zanimiv bo nočni spored. V obračunu wimbledonskih zmagovalk bo Petra Kvitova izzvala Garbine Muguruzo, ki je v sijajni formi. Španka je oddala le devet iger in je glavna favoritinja za naslov. Sledil bo obračun Sama Querreyja in Mische Zvereva. Nemec je v 3. krogu gladko odpravil domačega aduta Johna Isnerja.

Osmina finala (M), tabela:

NADAL (ŠPA/1) - DOLGOPOLOV (UKR)



GOFFIN (BEL/9) - RUBLEV (RUS)



FEDERER (ŠVI/3) - KOHLSCHREIBER (NEM/33)



THIEM (AVT/6) - DEL POTRO (ARG/24)



QUERREY (ZDA/17) - M. ZVEREV (NEM/23)



ANDERSON (JAR/28) - LORENZI (ITA)



CARRENO BUSTA (ŠPA/12) - SHAPOVALOV (KAN)

7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (3)

SCHWARTZMAN (ARG/29) - POUILLE (FRA/16)

7:6 (3), 7:5, 2:6, 6:2

Osmina finala (Ž), tabela:

PLIŠKOVA (ČEŠ/1) - BRADY (ZDA)

VANDEWEGHE (ZDA/20) - ŠAFAROVA (ČEŠ)



SVITOLINA (UKR/4) - KEYS (ZDA/15)



KASATKINA (RUS) - KANEPI (EST)



V. WILLIAMS (ZDA/9) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA)



MUGURUZA (ŠPA/3) - KVITOVA (ČEŠ/13)



STEPHENS (ZDA) - GÖRGES (NEM/30)

6:3, 3:6, 6:1

SEVASTOVA (LAT/16) - ŠARAPOVA (RUS)

5:7, 6:4, 6:2

A. G.