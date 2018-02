Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Severne in Južne Korejke poslušajo navodila na treningu. Foto: EPA Dodaj v

Severnim Korejkam poseben slovar za premagovanje jezikovnih težav

Različni besedi že za drsanje

2. februar 2018 ob 19:09

Seul - MMC RTV SLO, STA

Združena korejska ženska hokejska reprezentanca se je spopadla s posebno težavo. Članice ekipe se namreč med seboj ne razumejo.

V več desetletjih razdeljenosti se je jezik obeh Korej spremenil, državi pa imata drugačno hokejsko izrazoslovje.

V sedmih desetletjih od Korejske vojne, ko je bil stik med prebivalstvom prekinjen, se je v obeh državah jezik na različnih področjih začel razvijati v drugačne smeri. Čeprav imata državi še vedno enako pisavo in abecedo, ki izhaja iz 15. stoletja, so v jezik začele pronicati nove besede.

Medtem ko so na jugu polotoka igralci hokeja prevzeli angleške besede za večino športnega izrazoslovja, so na severu oblikovali svoje korejske besede. Že za sam izraz drsanje imata državi dve popolnoma različni besedi, v Južni Koreji se drsanju reče "seukeiting", v Severni Koreji pa "apurojeecheegee".

Da bi združena korejska hokejska ekipa premagala jezikovno oviro, so južnokorejske oblasti sestavile slovar in ga razdelile med severnokorejske igralke. Predstavnik korejske hokejske zveze je pojasnil, da naj bi seznam besed pomagal pri medsebojnem sporazumevanju, vendar se ekipa še vedno uči izrazov in trenutno igralke uporabljajo neko mešanico izrazov iz obeh Korej.

Združeno hokejsko reprezentanco za zimske olimpijske igre v Pjongčangu sestavlja 23 Južnih Korejk in 12 Severnih Korejk, ki so v državo prispele prejšnji teden. V nedeljo bodo igrale pripravljalno tekmo s Švedsko.

R. K.