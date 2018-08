Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Sevilla morda ne bo igrala superpokalne tekme. Foto: Reuters Dodaj v

Sevilla grozi z bojkotom dvoboja proti Barceloni

Tekma nocoj ob 22. uri v Maroku

12. avgust 2018 ob 11:26

Vodstvo Seville je zagrozilo, da nogometaši ne bodo odigrali nocojšnje tekme superpokala proti Barceloni, če bodo Katalonci imeli v postavi več kot tri igralce, ki niso iz Evropske unije.

Španska nogometna zveza je v soboto sporočila, da ni omejitev glede igralcev, saj tekme "ne uvršča med profesionalne". V španskem prvenstvu so dovoljeni le trije igralci, ki niso iz Evropske unije. "Sevilla je presenečena nad odločitvijo španske nogometne zveze le 24 ur pred tekmo. Preučili bomo zadevo in če bo Barcelona igrala z več kot tremi nogometaši, ki niso iz Evropske unije, bi se lahko umaknili," so v izjavi za javnost zapisali pri Sevilli.

Tekma je na sporedu nocoj ob 22. uri v Tangieru v Maroku.

Barcelona naj bi iz kvote za tekmo prijavila Čilenca Artura Vidala ter Brazilca Malcoma in Arthurja. V Maroku je sicer še en Brazilec Marlon. Coutinho naj bi v zadnjih dneh dobil portugalski potni list. Luis Suarez in Lionel Messi sta že pridobila državljanstvo v Evropski uniji.

Tudi trener Barcelone ni bil navdušen nad spremembo pravil. "Pravijo, da superpokal ni profesionalna tekma. Kaj naj vam rečem. Mi smo profesionalci, Sevilla prav tako. Z vsemi težavami, ki smo jih ta teden imeli z igralci, ki niso iz Evropske unije, bi nas lahko opozorili vnaprej," je povedal trener Barcelone Ernesto Valverde.

