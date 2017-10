Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Justin Gatlin je na zadnjem svetovnem prvenstvu premagal Usaina Bolta in osvojil zlato kolajno. Foto: Reuters Dodaj v

Seznam najboljših atletov pričakovano brez Gatlina

Američana ujeli stari grehi

3. oktober 2017 ob 09:29

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna atletska zveza je sinoči objavila seznam najboljših atletov sezone, na njem pa ni svetovnega prvaka v teku na 100 metrov, Američana Justina Gatlina.

Prvič po letu 2004 se je zgodilo, da Iaaf na seznam kandidatov za najboljšega atleta leta ni uvrstila svetovnega ali olimpijskega prvaka v teku na 100 metrov. Toda seznam brez Gatlina ni veliko presenečenje, saj je Iaaf leta 2015 spremenila pravila in vanje zapisala, da na seznamu ne morejo biti atleti, ki so bili kdaj kaznovani zaradi dopinških prekrškov. Američan pa je zaradi jemanja prepovedanih poživil odslužil dve kazni.

Na moškem seznamu sta prva favorita za najboljšega atleta leta Britanec Mo Farah in Južnoafričan Waye va Niekerk. Na njem so še Katarec Mutaz Essa Barshim, Poljak Pawel Fajderk, Američan Sam Kendricks, Kenijec Elijah Manangoi, Južnoafričan Luvo Manyonga, Jamajčan Omar McLeod, Američan Christian Taylor in Nemec Johannes Vetter.

Pri ženskah so nominirane Etiopijka Almaz Ayana, Rusinja Marija Lasickene, Kenijka Hellen Obiri, Avstralka Sally Pearson, Hrvatica Sandra Perković, Američanka Brittney Reese, Južnoafričanka Caster Semenya, Grkinja Ekaterini Stefanidi, Belgijka Nafissatou Thiam in Poljakinja Anita Wlodarczyk.

M. L.