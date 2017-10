Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenski odbojkarji so si izborili nastop v nastopanju 12-članske svetovne lige. Tega tekmovanja ni več, Slovenije pa niso povabili v novo 16-člansko ligo narodov. Foto: EPA Dodaj v

Seznam odbojkarske elite: Slovenija ni dobila povabila

Pritožbeni postopek še poteka

13. oktober 2017 ob 14:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mednarodna odbojkarska zveza je na svoji spletni strani prvič uradno potrdila, da ukinja svetovno ligo, namesto nje pa ustanavlja ligo narodov.

Novo elito sestavljajo Brazilija, Italija, ZDA, Kitajska, Srbija, Francija, Argentina, Iran, Poljska, Nemčija, Japonska, Rusija, Avstralija, Južna Koreja, Kanada in Bolgarija. Med 16 reprezentancami ni Slovenije, čeprav je ta osvojila 2. razred svetovne lige in s tem napredovala v najvišji razred (tekmovanja, ki več ne obstaja).

Mednarodna zveza je novo tekmovanje predstavila v sklopu proslave 70. obletnice zveze, na katero je bil povabljen tudi predsednik OZS Metod Ropret. Pred slavnostno večerjo so v Parizu potekali sestanki v povezavi z ligo narodov, a predstavniki OZS vabila nanje niso prejeli. Ropret in generalni sekretar Gregor Humerca sta v Francijo sicer odpotovala in se tam, na temo evropskega prvenstva 2019, sestala s predstavniki francoske, belgijske in nizozemske zveze, nato pa Pariz predčasno zapustila.

Odbojkarska zveza Slovenije sporoča, da moške članske reprezentance v navedeno tekmovanje ni prijavila (rok za prijave sicer poteče 31. oktobra), kar so soglasno podprli vsi reprezentanti. Vsi so namreč prepričani, da si reprezentanca izborila mesto v najvišjem rangu novega tekmovanja. OZS še opozarja, da se pritožbeni postopek o nenastopanju slovenske moške članske reprezentance v novem tekmovanju še ni zaključil. Pri zvezi so zato prepričani, da je objavljanje udeležencev novoustanovljenega tekmovanja najmanj preuranjeno in ni v skladu z dobrimi poslovnimi praksami.

Slovenski predstavniki se nameravajo v primeru neugodne rešitve obrniti še na Mednarodno športno razsodišče (CAS) v Lozani.

S. J.