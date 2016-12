Shaq pod strop, 21 točk Dragića pri preobratu Miamija

Osebni rekord Winslowa

23. december 2016 ob 07:56

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so sredi druge četrtine proti LA Lakersom zaostajali za 19 točk, na koncu pa se vseeno veselili zmage s 115:107.

Jezerniki so vodili že z 42:23, do odmora je Vročica znižala izid na 60:53. Ob polčasu so v posebni slovestnosti pod strop dvorane v Miamiju obesili dres Shaquilla O'Neala (velikan je z obema ekipama osvojil naslov prvaka).

Po vrnitvi so precej bolje igrali gostitelji. Justise Winslow je s 23 točkami postavil rekord kariere. Toliko točk je dosegel še Hassan Whiteside, le dve manj pa je zbral Goran Dragić. Slovenec

sicer ni imel najboljšega dne pri metu za dve točki (3/9).

"Počutil sem se kot leta 2006, ko je Shaq igral pri nas. Naši mladi igralci so ga opazovali in občudovali, čutili smo, da lahko postanemo velika ekipa," je ob slovestnosti povedal trener Miamija Erik Spoelstra, Dragić pa je dodal: "Čustva so prišla na plano. Vesel sem, da sem bil lahko del tega dogodka. Resnično nam je dodal energijo." Dragić je z O'Nealom igral v Phoenixu.

Liga NBA, tekme 22. decembra:

MIAMI - LA LAKERS 115:107

Winslow in Whiteside po 23 in 13 skokov, Dragić 21 (met: 6/15), 2 skoka in 7 podaj v 36 minutah; Williams 27.

NEW YORK - ORLANDO 106:95

Rose 19, Anthony 15, Vujačić brez točke v 1 minuti; Ibaka 23, Fournier 21.

INDIANA - BOSTON 102:109

Teague 31, George in Miles po 19; Thomas 28, Crowder in Bradley po 15.

BROOKLYN - GOLDEN STATE 101:117

Lopez 28, Kilpatrick 14; Durant 26, Thompson 23.

LA CLIPPERS - SAN ANTONIO 106:101

Paul 19, Speights 14; Leonard 27, Gasol 21.

Tekme 23. decembra:

CHARLOTTE - CHICAGO

ORLANDO - LA LAKERS

CLEVELAND - BROOKLYN

BOSTON - OKLAHOMA CITY

DETROIT - GOLDEN STATE

MILWAUKEE - WASHINGTON

MEMPHIS - HOUSTON

NEW ORLEANS - MIAMI

MINNESOTA - SACRAMENTO

DENVER - ATLANTA

UTAH - TORONTO

PHOENIX - PHILADELPHIA

PORTLAND - SAN ANTONIO

LA CLIPPERS - DALLAS

Lestivce, Vzhodna konferenca

Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 28 20 8 71,4 BOSTON CELTICS 29 17 12 58,6 NEW YORK KNICKS 29 16 13 55,2 PHILADELPHIA 76ERS 28 7 21 25,0 BROOKLYN NETS 28 7 21 25,0 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 27 21 6 77,8 CHICAGO BULLS 28 14 14 50,0 INDIANA PACERS 31 15 16 48,4 MILWAUKEE BUCKS 27 13 14 48,1 DETROIT PISTONS 31 14 17 45,2 Jugovzhodna divizija: CHARLOTTE HORNETS 29 16 13 55,2 ATLANTA HAWKS 29 14 15 48,3 WASHINGTON WIZARDS 28 13 15 46,4 ORLANDO MAGIC 31 13 18 41,9 MIAMI HEAT 30 10 20 33,3



Zahodna konferenca

Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 30 18 12 60,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 29 17 12 58,6 PORTLAND TRAILBLAZERS 31 13 18 41,9 DENVER NUGGETS 29 12 17 41,4 MINNESOTA TIMBERWOLV. 28 9 19 32,1 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 30 26 4 86,7 LOS ANGELES CLIPPERS 30 22 8 73,3 SACRAMENTO KINGS 29 12 17 41,4 LOS ANGELES LAKERS 32 11 21 34,4 PHOENIX SUNS 29 8 21 27,6 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 29 23 6 79,3 HOUSTON ROCKETS 30 22 8 73,3 MEMPHIS GRIZZLIES 31 19 12 61,3 NEW ORLEANS PELICANS 31 10 21 32,3 DALLAS MAVERICKS 29 8 21 27,6

