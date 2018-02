Shiffrinova izdala recept: Na OI se ne brani prednosti, ampak se napada

Drevova zaradi mame po padcu hitro vstala

15. februar 2018 ob 09:08

Pjongčang - MMC RTV SLO

Po težavah z vremenom so organizatorji v Pjongčangu šesti tekmovalni dan le izpeljali prvo tekmo alpskih smučark in že na uvodni je najboljša v tej zimi svetovnega pokala Mikaela Shiffrin prišla do zlata.

Po prvi vožnji je bila druga, vendar pa izkušena Italijanka Manuela Mölgg pritiska ni zdržala in je nazadovala na osmo mesto. Američanka, ki prepričljivo vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, je, kot je dejala, pred štirimi leti, ko je v Sočiju na olimpijskem veleslalomu zasedla peto mesto, sklenila, da bo čez štiri leta na naslednjo olimpijsko postajo prišla kot ena najboljših veleslalomistk na svetu. Načrt ji je uspel. Tedaj je na najvišji stopnički spremljala Tino Maze, zdaj je postala njena naslednica, ko je po slalomu v Sočiju osvojila drugo olimpijsko zlato medaljo v karieri. "V veleslalomu je verjetno 15 deklet, ki, če prikažejo svoje najboljše smučanje, lahko zmagajo. Mislila sem si, da moram napasti. Tolikokrat sem bila v veleslalomu že prva ali druga po prvi vožnji, pa sem v finalu smučala počasneje, ker sem kar nekaj branila. Na olimpijskih igrah se ne brani prednosti, ampak moraš pokazati največ in napasti. Vesela sem, da se je tveganje izplačalo," je dejala Shiffrinova, ki sta ji na odru za zmagovalke družbo delali Ragnhild Mowinckel, ki je osvojila drugo norveško medaljo v ženskem alpskem smučanju (prvo po letu 1936), in Federica Brignone, ki je prismučala Italiji prvo žensko kolajno po 16 letih.

Po prvotnem programu bi morali do zdaj izpeljati že veleslalom, ki bi moral biti v ponedeljek, in slalom, ki je bil napovedan za sredo. Veter je v Pjongčangu prestavil obe tehnični disciplini na četrtek in petek. Tokrat je bilo vreme primerno, razmere, kot so zatrdile smučarke, pa prave in enakovredne: "Najtežja je mentalna priprava, ko si že pripravljen na tekmo, pa je potem odpovedana. Ni lahko, a je uspelo." Na petkovem slalomu, ko bo branila zlato, bo glavna favoritinja, tako kot bo na moškem Marcel Hirscher. Oba sta igre začela imenitno in bo zato na slalomu manj pritiska: "Nikoli ni lahko, ampak že zdaj je lepo, da vem, da bom igre zapustila s kolajno. Pred odhodom sem vedela, da sem konkurenčna za vrh v več disciplinah, hkrati pa tudi, da lahko ničesar ne osvojim. Super, zdaj medaljo že imam, lahko smučam zase in si ne nalagam toliko pritiska, da moram nekaj nujno narediti."n

Velike cilje je ob olimpijskem slovesu imela Ana Drev. Po prvi vožnji je bila deseta, nato je v finalu napadla. Na vmesnih časih je bila pred tedaj vodilno Tesso Worley, ki je postavila drugi čas finala, toda po napaki je odstopila: "Malo sem preveč tvegala z linijo in šla preveč direktno. Nisem želela narediti večjih korekcij v liniji, ker sem vedela, da bi me to stalo časa. Poskušala sem iti z vso hitrostjo v zadnji ravninski del, a žal je bila linija preveč naravnost. V prvi vožnji sem se dobro lotila proge. Zaostanek zgoraj je bil minimalen, v strmini pa se je na obeh postavitvah proga slabšala iz tekmovalke v tekmovalko. Že s številko 12 je bilo težko smučati idealno linijo. To me je malce presenetilo. Nisem peljala tako čistih zavojev kot na treningu in sem si nabrala zaostanek. V drugem bi bila z idealno vožnjo precej višje, poskusila sem vse, kar sem lahko, a se ni izšlo."

32-letna slovenska smučarka, ki je tretjič na olimpijskih igrah, potem ko je nastopila že pred 12 leti v Torinu, se bo že v petek odpravila proti domovini. Zaradi prestavitve veleslaloma je že tri dni podaljšala bivanje v Južni Koreji. "Zame bi bilo tokrat sedmo mesto ali pa odstop enaka zgodba. Visoko sem merila in tudi na vseh treningih sem se počutila dobro. Nisem razočarala, saj sem dala res vse od sebe. Poskusila sem, kolikor se da. Tudi v ravninskem delu nisem veliko izgubljala, na strmini pa sem pridobila proti Worleyjevi, ki je zelo dobra veleslalomistka. Pot je bila prava," je povedala in dodala, da je bil pristanek malce trd, a, ko je ležala, je vedela, da mora hitro vstati, saj po televiziji tekmo spremlja njena mama.

Hrovatova ob debiju 14., Robnikova odstopila

Če se Drevova poslavlja od olimpijskih iger, pa je veleslalom v Pjongčangu predstavljal olimpijski debi za tri slovenske smučarke. 14. mesto je zasedla Meta Hrovat. 19-letna mladinska svetovna prvakinja v slalomu, ki je letos veleslalom v Lenzerheideju končala na tretjem mestu, je bila s finalno vožnjo bolj zadovoljna kot s prvo, ko je bila 16: "Na drugi progi sem pokazala, da znam smučati. Všeč mi je bilo, da sem uživala v smučanju, kar mi je zelo pomembno. Če sem v krču, potem ne uživam. Če me noge ne ubogajo, je smučanje lahko muka. Z rezultatom nisem zadovoljna, sem pa s posameznimi deli dneva. Še v sredo sem se hvalila, da sem popolnoma sproščena in brez treme. Na štartu pa vendarle začutiš, da je nekaj v ozadju. Noge so, kot mi pravimo, malce trde. Čeprav misliš, da ne, začutiš nekaj. Olimpijska tekma ni čisto enaka kot druge."

Tudi Tina Robnik je letos že dosegla nekaj dobrih veleslalomskih rezultatov. Na olimpijski prvi postavitvi se je, ko se je zapeljala mimo prvega vmesnega časa, celo ob njenem imenu številka izpisala na zeleni podlagi. Na naslednjem je bila sicer že zadaj, nato pa je sledila napaka in končala je v snegu: "Seveda sem jezna in malce žalostna. Začela sem dobro, začutila podlago in ujela ritem. Z delom do napake sem zadovoljna. Če tvegaš, se lahko zgodi napaka. Malce sem bila pozno in sem se nato kar nekako "vrgla" v zavoj. Ko sem poskusila rešiti linijo, sem šla čez mejo. Ko me je neslo ven, kar nisem hotela dojeti, da sem odstopila. Trenutek, ko želiš čas prevrteti nazaj, a se žal ne da. Žalostna sem, nisem pa razočarana nad sabo, saj je bil pristop pravi in sem se dobro lotila proge."

Kot si je želela, je olimpijski led na veleslalomu "prebila" Ana Bucik, ki je zasedla 21. mesto. Njena paradna disciplina slalom je na sporedu v petek. Kot je povedala Primorka, je dobro spoznala sneg in je zdaj bolj sproščena. Poleg nje bosta nastopili še Hrovatova in Maruša Ferk.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik