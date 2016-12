Shiffrinova na Semmeringu do nove zmage

Ilka Štuhec na 22., Ana Drev 24.

28. december 2016 ob 10:30,

zadnji poseg: 28. december 2016 ob 16:22

Semmering - MMC RTV SLO

Peti veleslalom letošnje sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju je na Semmeringu dobila Mikaela Shiffrin. Do točk sta prismučali dve Slovenki.

Ilka Štuhec je z 22. mestom dosegla najboljšo veleslalomsko uvrstitev v karieri, dve mesti nižje je tekmo končala Ana Drev. Prva je za izjemno Američanko zaostala za 2 sekundi in 29 stotink, druga za 2 sekundi in 59 stotink.

Drugima slovenskima tekmovalkama se ni uspelo uvrstiti v finalno vožnjo. Tina Robnik je nastop v drugi vožnji zgrešila za štiri stotinke sekunde (zasedla je 31. mesto), Katarina Lavtar je bila 36.

Gagnonova pridobila največ mest

Vremenske razmere za finalno vožnjo niso bile najboljše. Ves čas je snežilo, tudi vidljivost ni bila najboljša. Vseeno so organizatorji finale izpeljali. Največ mest je pridobila Kanadčanka Marie-Michele Gagnon, in sicer 16. mest, zasedla je končno 8. mesto. Za zmago so se udarile zadnje tri tekmovalke, najhitrejša je bila Shiffrinova, na oder za zmagovalke sta se uvrstili še Francozinja Tessa Worley, ki je v drugi vožnji pridobila eno mesto, in Nemka Viktoria Rebensburg, ki je enega izgubila.

Finale je bil dalj časa prekinjen zaradi padca in poškodbe Francozinje Taine Barioz. Daljša prekinitev pa je tudi vplivala na rezultate tekmovalk za njo, saj je bila zaradi sneženja proga precej počasnejša.

Shiffrinova najhitrejša v 1. vožnji

Prvo vožnjo je sicer najbolje odpeljala Shiffrinova, ki je bila pri vseh merjenjih vmesnega časa najhitrejša, ob prihodu v cilj je z vrha lestvice izrinila tedaj vodilno Rebensburgovo. Ta je za Američanko zaostala za osem stotink sekunde. Drevova je ob merjenju prvega vmesnega časa za tedaj vodilno Rebensburgovo zaostajala za 43 stotink sekunde, ob drugem merjenju za 52 stotink, zaostanek se je do cilja več kot podvojil (+1,05). Vremenske razmere do tekmovalk v drugi polovici prve jakostne skupine niso bile več tako prijazne, veter in sneženje sta se precej okrepila, kar je znatno vplivalo na čase ob prihodu v cilj.

Kljub slabšim razmeram so prvo vožnjo odlično opravile Slovakinja Petra Vlhova, Avstrijka Ricarda Haaser in Norvežanka Ragnhild Mowinckel. Vse so se uvrstile med najboljših deset in Drevovo 'izrinile' na 13. mesto. V finale se je uvrstila še Štuhčeva, zasedla je 29. mesto, za Shiffrinovo je zaostala za dve sekundi in 19 stotink.

Ilka: Stvari gredo v pravo smer

"Razmere so bile težke. Ta sneg se je prijemal na očala, ostal je tudi na ledu, na dobri podlagi od včeraj. Proga se je začela kvariti, a v drugem teku sem imela dobro številko. Poskušala sem jo izkoristiti, kolikor se je le dalo, a bilo je preveč napak. Nekaj vrat gre v redu, delam dobre zavoje, potem pa me kaj preseneti, naredim napako in izgubim ritem. Vse skupaj tako stane nekaj časa," je povedala Štuhčeva, ki je zadovoljna s popotnico za naslednji veleslalom, ki bo v Mariboru 7. januarja: "Mislim, da vsekakor. Sicer je daleč od tega, da bi bilo idealno ali pa da je to to, kar znam, a stvari gredo v pravo smer, kar je spodbudno."

"Je bilo kar težko, vidljivost je bila slaba, pogoji so se malo menjavali. V drugem teku je bilo kar težko, ker je bila slaba vidljivost in si si moral kar upati. Nisem si najbolj zaupala, ker sem slabo videla, in potem je prišel ta zaostanek. S to tekmo se ni bi ravno obremenjevala, saj so bile razmere na meji regularnih. Včeraj sem prikazala dobre vožnje in mislim, da moram samo delati na tem," je dodala Drevova.

Šteharnik zadovoljen le s Štuhčevo

Denis Šteharnik, odgovorni trener za tehnične in hitre discipline v ženski ekipi za svetovni pokal, je pozitivno oceno za sredino tekmo imel le za Štuhčevo: "Pogoji so taki, kot so, ne bi se rad izgovarjal na pogoje. Smučanje je šport v naravi. Dolgo smo pričakovali sneg in končno smo ga dobili. Rezultatsko zagotovo nisem zadovoljen, pozitivna stran je Ilka, z dvema nastopoma je bila dvakrat v finalu. Drugače pa pri ostalih puncah pogrešam drznost. Takoj ko je nekaj drugače, takoj ko je slabša vidljivost, gredo druge tekmovalke na večji riziko. Naše tekmovalke imajo vse preveč pod kontrolo in s tem nisem zadovoljen. Govorim kompletno za Ano, Katarino in Tino. Obema je spet zmanjkala malenkost. To ni nobena sreča ali pa smola, je samo to, da ne tvegajo dovolj. Tvegajo, a trideset punc pred njimi tvega še več. Na tem je treba delati, manjka faktor drznosti."

Veleslalom (Ž), Semmering

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 2:09,40 2. T. WORLEY FRA +0,15 3. V. REBENSBURG NEM 0,18 4. R. MOWINCKEL NOR 0,23 5. S. BRUNNER AVT 0,38 6. L. GUT ŠVI 0,57 7. M. GAGNON KAN 0,59 8. M. MÖLGG ITA 0,94 9. F. BRIGNONE ITA 0,96 10. R. HAASER AVT 1,00 ... 22. I. ŠTUHEC SLO 2,29 24. A. DREV SLO 2,59 Brez finala: 31 T. ROBNIK SLO 36. K. LAVTAR SLO Odstop: Barioz, Curtoni

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:00,84 2. V. REBENSBURG NEM +0,08 3. T. WORLEY FRA 0,10 4. F. BRIGNONE ITA 0,23 5. S. BRUNNER AVT 0,60 6. M. MOELGG ITA 0,61 7. L. GUT ŠVI 0,71 8. P. VLHOVA SLK 0,80 9. R. HAASER AVT 0,88 10. R. MOWINCKEL NOR 0,91 ... 13. A. DREV SLO 1,13 29. I. ŠTUHEC SLO 2,19 31 T. ROBNIK SLO 2,25 36. K. LAVTAR SLO 2,59 Odstop: Goggia, Hasegawa ...

Skupni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 698 2. L. GUT ŠVI 583 3. I. ŠTUHEC SLO 495 4. S. GOGGIA ITA 467 5. T. WORLEY FRA 463 6. T. WEIRATHER LIE 367 7. W. HOLDENER ŠVI 300 8. P. VLHOVA SLK 254 9. N. LÖSETH NOR 251 10. M. BASSINO ITA 223 ... 22. A. DREV SLO 142 59. M. FERK SLO 41 62. A. BUCIK SLO 36 71. T. ROBNIK SLO 22 100. K. LAVTAR SLO 2

Veleslalom (5/9): 1. T. WORLEY FRA 400 2. M. SHIFFRIN ZDA 365 3. L. GUT ŠVI 250 4. M. BASSINO ITA 205 5. S. GOGGIA ITA 185 6. S. BRUNNER AVT 143 7. A. DREV SLO 142 8. M. MÖLGG ITA 132 9. T. WEIRATHER LIE 128 10. N. LÖSETH NOR 124 ... 32. T. ROBNIK SLO 22 35. I. ŠTUHEC SLO 14 47. K. LAVTAR SLO 2

M. L.