Shiffrinova nepremagljiva tudi pod žarometi v Flachauu

Ana Bucik 22., Maruša Ferk 23.

9. januar 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 9. januar 2018 ob 22:36

Flachau - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin je dobila tudi slalom v Flachauu, kjer pa po prvi vožnji ni bila v vodstvu, a je ameriška alpska smučarka v finalu smučala izvrstno in znova skoraj za sekundo ugnala konkurenco.

Na odru za zmagovalke sta Shiffrinovi družbo delali Avstrijka Bernadette Schild in Švedinja Frida Hansdotter. Na progi, ki nosi ime avstrijske legende Hermanna Maierja in je bila močno zmehčana, saj je v Flachauu večji del dneva deževalo, sta točke osvojili dve Slovenki. Ana Bucik je, potem ko je v prvi vožnji smučala spodbudno in postavila 15. čas, v finalu nastopila slabše in nazadovala na 22. mesto, Maruša Ferk, 26. po polovici preizkušnje, pa je končala na 23. mestu. Klara Livk in Meta Hrovat sta odstopili na prvi progi.

"Je poseben, spomladanski sneg, temperature so zelo visoke in material ne deluje v pravi smeri. Naredili smo nekaj testov, a je približno vse isto. Mislim, da v teh pogojih nimamo konkurenčnega materiala. S proizvajalcem se bomo poskušali dogovoriti, da takoj dobimo drugačne, mehkejše smuči, drugače pa bomo na tem materialu poskušali izvleči čim več, a zagotovo lahko povem, da nismo konkurenčni," je povedal glavni trener Slovenk Denis Šteharnik.

Schildova na prvi postavitvi najhitrejša

Po prvi vožnji je vodila Schildova, ki si je prismučala 37 stotink naskoka pred Shiffrinovo. 74 stotink je zaostajal Hansdotterjeva, konkurenca pa je imela že večji zaostanek. Tako je bilo tudi ob koncu, ko je tretja Švedinja četrto Norvežanko Nino Haver-Loeseth prehitela za več kot sekundo. Hansdotterjeva je silovito napadla v finalu, a to še zdaleč ni bilo dovolj za Američanko. Ves čas je pridobivala in v cilj prišla s sekundo in 19 stotinkami naskoka. S tem se je sedmič zapored v Flachauu prebila na oder za zmagovalke, s čimer je najuspešnejša v tem smučarskem središču na Solnograškem. Hrkati se je četrtič v nizu v slalomu zavihtela na stopničke.

Za njo se je na progo podala Shiffrinova. 22-letna Američanka je že v zgornjem delu 37 stotink prednosti pretvorila v 60. Stopnjevala je ritem in kljub nekaj manjšim napakam smučala izjemno hitro. Iz sektorja v sektor je povečevala svojo prednost, po imenitnem spodnjem delu pa je bila ob prihodu v cilj ta skoraj sekundo in pol. Schildova, mlajša sestra s 35 zmagami slalomske rekorderke Marlies Raich, ki pa ji je s 30. Shiffrinova že za petami, je že do prvega vmesnega časa zapravila vso prednost in izgubila skoraj pol sekunde. Tudi v nadaljevanju je bila letvica, ki jo je postavila Američanka, previsoka, a je bila ob prihodu v cilj z drugim mestom zelo zadovoljna.

Letos Shiffrinova še neporažena

Trenutno z naskokom najboljša smučarka na svetu je dobila, kot rečeno, že 30. slalom v karieri. Zdaj je pri 41. zmagah in je izenačila rekord Avstrijke Annemarie Moser-Pröll, ki je prav tolikokrat slavila do 23. leta. Američanka bo rojstni dan sicer praznovala marca. V koledarskem letu še ne pozna poraza, saj je dobila vseh pet tekem, slavila pa je tudi na petem slalomu zapored. Zdaj ima v specialni razvrstitvi že 335 točk naskoka pred Slovakinjo Petro Vlhovo in je na dobri poti k četrtemu malemu kristalnemu globusu. V skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer branil veliki kristalni globus, pa je njena prednost še bistveno večja. Pred Švicarko Wendy Holdener zdaj vodi že za kar 821 točk.

To je bila 200. zmaga za svetovni pokal ameriških smučark. Kar 119 od teh sta prispevali Shiffrinova in rekorderka med smučarkami Lindsey Vonn. Zdaj sta pred smučarkami dva konca tedna hitrih disciplin v Bad Kleinkirchheimu in Cortini d'Ampezzo, slalomistke pa pred olimpijskimi igrami čaka še ena preizkušnja konec meseca v Lenzerheideju.

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:50,86 2. B. SCHILD AVT +0,94 3. F. HANSDOTTER ŠVE 1,43 4. N. HAVER-LOESETH NOR 2,62 5. K. TRUPPE AVT 2,67 6. C. COSTAZZA ITA 2,80 7. A. SWENN LARSSON ŠVE 2,84 8. K. LIENSBERGER AVT 2,91 9. N. NOENS FRA 3,03 10. K. GALLHUBER AVT 3,24 ... 22. A. BUCIK SLO 4,65 23. M. FERK SLO 4,68 Odstop: Livk, Hrovat, Vlhova, Holdener, Mölgg, Meillard ..

Po prvi vožnji: 1. B. SCHILD AVT 55,61 2. M. SHIFFRIN ZDA +0,37 3. F. HANSDOTTER ŠVE 0,74 4. N. HAVER-LOESETH NOR 1,54 5. M. MEILLARD ŠVI 1,56 6. I. CURTONI ITA 2,04 7. A. SWENN LARSSON ŠVE 2,10 8. K. TRUPPE AVT 2,13 9. E. MIELZYNSKI KAN 2,15 10. M. GISIN ŠVI 2,30 ... 15. A. BUCIK SLO 2,98 26. M. FERK SLO 3,96 Odstop: Livk, Hrovat, Vlhova, Holdener

SKUPNI VRSTNI RED Slalom (8/12): 1. M. SHIFFRIN ZDA 780 2. P. VLHOVA SLK 445 3. F. HANSDOTTER ŠVE 431 4. W. HOLDENER ŠVI 405 5. B. SCHILD AVT 332 6. M. MEILLARD ŠVI 227 7. A. SWENN LARSSON ŠVE 193 8. D. FEIERABEND ŠVI 180 9. I. CURTONI ITA 167 10. K. GALLHUBER AVT 146 ... 22. A. BUCIK SLO 82 23. M. FERK SLO 68

Skupno (19/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.381 2. W. HOLDENER ŠVI 560 3. P. VLHOVA SLK 554 4. V. REBENSBURG NEM 534 5. F. HANSDOTTER ŠVE 499 6. T. WORLEY FRA 416 7. B. SCHILD AVT 385 8. T. WEIRATHER LIE 383 9. M. GISIN ŠVI 382 10. S. GOGGIA ITA 344 ... 36. T. ROBNIK SLO 113 37. A. DREV SLO 107 45. A. BUCIK SLO 82 49. M. HROVAT SLO 73 51. M. FERK SLO 70

R. K., T. J.