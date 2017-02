Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 21 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je tretjič zapored osvojila naslov svetovne prvakinje v slalomu. Foto: Reuters VIDEO Nastopi zadnjih treh slal... VIDEO Finalna slalomska vožnja... VIDEO Prva slalomska vožnja Shi... VIDEO Prva slalomska vožnja Mar... VIDEO Prva slalomska vožnja Ane... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Shiffrinova "odpihnila" tekmice za slalomsko zlato; Bucikova 7.

Ana Bucik v finalu pridobila eno mesto

18. februar 2017 ob 08:35,

zadnji poseg: 18. februar 2017 ob 14:17

St. Moritz - MMC RTV SLO

Slalomsko tekmo na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v St. Moritzu je prepričljivo dobila Mikaela Shiffrin pred Wendy Holdener in Frido Hansdotter. Ana Bucik je bila sedma.

Američanka tudi tokrat ni imela tekmice. Po prvi vožnji je imela sicer 'le' 38 stotink sekunde pred Holdenerjevo, a je v finalu nato zablestela v polnem sijaju.

Prednost je le še povečevala, pri prvem merjenju vmesnega časa je ta zrasla na 56 stotink, pri drugem na 96, pri tretjem je prednost znašala že sekundo in 11 stotink. Dvomov o zmagovalki ni bilo več, ciljno črto je prečkala s sekundo in 65 stotinkami prednosti.

Shiffrinova hitro postavila mejnik

Američanka je tudi odprla slalomsko tekmo, prvo vožnjo je odpeljala vrhunsko, brez najmanjše napake, brez težav je premagala precej lahko postavitev in že takoj postavila mejnik, ki ga ni uspelo doseči ali preseči nobena od tekmic. Še najbolj se ji je približala Švicarka Holdenerjeva, ki je za 'slalomsko kraljico' zaostaja za 38 stotink sekunde. Tretji čas (+0,59) je dosegla Slovakinja Veronika Velez Zuzulova, ki je nato v finalu storila neumno napako – zajahala je količek – in ostala brez uvrstitve. Druga Slovakinja Petra Vlhova je na koncu osvojila četrto mesto.

Bucikova v finalu pridobila eno mesto

Zelo dober nastop je v prvi vožnji uspel Bucikovi, ki je zgornji del sicer odpeljala nekoliko rezervirano, a je v zaostanek – ta je znašal že sekundo in stotinko – v spodnjem delu malce zarezala, odpeljala ga je celo hitreje od Shiffrinove, in se uvrstila na 8. mesto (+0,96). V finalu je ob prihodu v cilj sicer zaostala za Šarko Strachovo (končno 5. mesto), a je nato pridobila nekaj mest in tekmo končala kot sedma. "Zadovoljna sem. Vem, kje so moje rezerve, kaj moram popraviti, da bom kos najboljšim. Za to potrebujem več kot samo teden dni treninga. Glavno je, da so rezerve, in da jih bomo čim prej popravili," je po tekmi dejala Bucikova in sklenila: "Rada tekmujem, rada imam tekme. Mesec dni brez slaloma je bil prav mučen. Velike tekme me motivirajo in samo še bolj se želim dokazati. Upam, da ne bom nikoli čutila pritiska, ker je ta samo odvečno breme."

Ferkova po napaki daleč od trideseterice

Odločno se je s štartno številko 29 v prvi vožnji na progo podala tudi Maruša Ferk, ki pa je po prvem merjenju vmesnega časa storila napako, zaradi katere je uvrstitev med najboljših 30 splavala po vodi. Ciljno črto je prečkala z zaostankom petih sekund in 41 stotink, kar ji je prineslo 51. mesto. V finalu je nato odstopila.

SP v alpskem smučanju, St. Moritz, slalom (Ž)

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:37,27 2. W. HOLDENER ŠVI +1,64 3. F. HANSDOTTER ŠVE 1,75 4. P. VLHOVA SLK 1,89 5. S. STRACHOVA ČEŠ 2,05 6. M. KIRCHGASSER AVT 2,22 7. A. BUCIK SLO 2,62 8. E. WIKSTROEM ŠVE 2,93 9. D. FEIERABEND ŠVI 2,96 10. B. SCHILD AVT 2,97 Odstop: Velez Zuzulova, Baud Mugnier, Gallhuber, Ferk ...

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 47,80 2. W. HOLDENER ŠVI +0,38 3. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 0,59 4. P. VLHOVA SLK 0,76 5. F. HANSDOTTER ŠVE 0,77 6. M. GISIN ŠVI 0,86 7. M. KIRCHGASSER AVT 0,95 8. A. BUCIK SLO 0,96 9. S. STRACHOVA ČEŠ 1,20 10. L. DÜRR NEM 1,36 11. R. STIEGLER ZDA 1,58 12. B. SCHILD AVT 1,61 13. M.-M. GAGNON KAN 1,68 14. E. WIKSTROEM ŠVE 1,69 15. M. SKJOELD NOR 1,80 ... 51. M. FERK SLO 5,41 Odstop: Costazza, Geiger, Curtoni ...

M. L.