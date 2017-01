Shiffrinova pričakovano, Strasser presenetil v Stockholmu

Ana Bucik obstala v osmini finala

31. januar 2017 ob 16:57,

zadnji poseg: 31. januar 2017 ob 18:46

Stockholm - MMC RTV SLO

Američanka Mikaela Shiffrin in Nemec Linus Strasser sta zmagovalca paralelnega slaloma za svetovni pokal v Stockholmu, zadnje tekme pred svetovnim prvenstvom v St. Moritzu.

Shiffrinova je v ženski konkurenci s 44 stotinkami prednosti slavila pred Slovakinjo Veroniko Velez Zuzulovo, tretja je bila Norvežanka Nina Loeseth.



Švedinja premočna za Bucikovo

Edina Slovenka Ana Bucik se je dobro borila, a morala kljub temu v osmini finala priznati premoč Švedinji Fridi Hansdotter. Slednja je bila od Novogoričanke po dveh "šprintih" boljša za 23 stotink sekunde.

Hiter konec za Hirscherja in Kristoffersena

V moški konkurenci sta že v osmini finala izpadla najboljša smučarja te zime in tudi najboljša slalomista Avstrijec Marcel Hirscher in Norvežan Henrik Kristoffersen. Izločila sta ju Norvežan Andre Aamodt Kilde in Nemec Linus Strasser.

Prva zmaga za Strasserja

24-letni Strasser, ki je nastopil namesto rojaka Felixa Neureutherja, je nato v nadaljevanju ugnal vse tekmece, nazadnje za štiri stotinke sekunde Francoza Alexisa Pinturaulta, in se veselil sploh prve zmage v svetovnem pokalu. Tretji je bil Šved Mattias Hargin.

SVETOVNI POKAL (Ž)



STOCKHOLM, paralelni slalom



Osmina finala:

Baud Mugnier (FRA) - SHIFFRIN (ZDA) +0,80

GAGNON (KAN) - Schild (AVT) 0,43

COSTAZZA (ITA) - Strachova (ČEŠ) 0,37

Bucik (SLO) - HANSDOTTER (ŠVE) 0,23

MEILLARD (ŠVI) - Holdener (ŠVI) 0,07

Truppe (AVT) - LOESETH (NOR) diskvalifikacija

Stiegler (ZDA) - VLHOVA (SLK) 0,83

Feierabend (ŠVI) - VELEZ-ZUZULOVA (SLK) 0,93

Četrtfinale:

SHIFFRIN (ZDA) - Gagnon (KAN) +1,19

HANSDOTTER (ŠVE) - Costazza (ITA) 0,96

LOESETH (NOR) - Meillard (ŠVI) 0,78

VELEZ-ZUZULOVA (SLK) - Vlhova (SLK) 0,59

Polfinale:

SHIFFRIN (ZDA) - Hansdotter (ŠVE) +0,42

Loeseth (NOR) - VELEZ-ZUZULOVA (SLK) 0,41

Za 3. mesto:

LOESETH (NOR) - Hansdotter (ŠVE) diskvalifikacija

Finale:

SHIFFRIN (ZDA) - Velez-Zuzulova (SLK) +0,44

Osmina finala (M):

KILDE (NOR) - Hirscher (AVT) +0,03

PINTURAULT (FRA) - Matt (AVT) 0,19

Nordbot (NOR) - RYDING (VB) 0,53

Foss-S. (NOR) - HOROŠILOV (RUS) 0,44

RAZZOLI (ITA) - Moelgg (ITA) 0,36

HARGIN (ŠVE) - Yule (ŠVI) 0,16

Lizeroux (FRA) - GROSS (ITA) 0,03

STRASSER (NEM) - Kristoffersen (NOR) 0,42

Četrtfinale:

Kilde (NOR) - PINTURAULT (FRA) +0,50

RYDING (VB) - Horošilov (RUS) 0,35

Razzoli (ITA) - HARGIN (ŠVE) 0,14

Gross (ITA) - STRASSER (NEM) 0,14

Polfinale:

PINTURAULT (FRA) - Ryding (VB) +0,34

Hargin (ŠVE) - STRASSER (NEM) 0,11

Za 3. mesto:

HARGIN (ŠVE) - Ryding (VB) +0,06

Finale:

Pinturault (FRA) - STRASSER (NEM) +0,04

SVETOVNI POKAL (Ž) SLALOM (8/9): 1. M. SHIFFRIN ZDA 660 2. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 515 3. W. HOLDENER ŠVI 415 4. F. HANSDOTTER ŠVE 372 5. N. LOESETH NOR 362 6. P. VLHOVA SLK 311 7. S. STRACHOVA ČEŠ 282 8. B. SCHILD AVT 231 9. C. COSTAZZA ITA 161 10. K. TRUPPE AVT 143 12. A. BUCIK SLO 139 ... 27. M. FERK SLO 43 33. I. ŠTUHEC SLO 26 55. M. HROVAT SLO 3

SKUPNI VRSTNI RED (25/37): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.203 2. L. GUT ŠVI 1.023 3. S. GOGGIA ITA 789 4. I. ŠTUHEC SLO 785 5. T. WORLEY FRA 712 6. T. WEIRATHER LIE 590 7. W. HOLDENER ŠVI 538 8. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 515 9. N. LOESETH NOR 499 10. V. REBENSBURG NEM 443 ... 34. A. DREV SLO 178 42. A. BUCIK SLO 147 69. M. FERK SLO 65 76. T. ROBNIK SLO 40 89. M. HROVAT SLO 19 119. K. LAVTAR SLO 2

SVETOVNI POKAL (M) SLALOM (9/11): 1. M. HIRSCHER AVT 635 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 575 3. M. MOELGG ITA 395 4. A. HOROŠILOV RUS 310 5. D. RYDING VB 306 6. F. NEUREUTHER NEM 280 7. A. PINTURAULT FRA 251 8. D. YULE ŠVI 243 9. S. GROSS ITA 236 10. M. MATT AVT 222 ... 35. Š. HADALIN SLO 37 59. Ž. KRANJEC SLO 3

SKUPNI VRSTNI RED (27/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.275 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 843 3. A. PINTURAULT FRA 843 4. K. JANSRUD NOR 675 5. F. NEUREUTHER NEM 525 6. M. MOELGG ITA 477 7. A. A. KILDE NOR 466 8. D. PARIS ITA 415 9. P. FILL ITA 382 10. M. FAIVRE FRA 360 ... 34. B. KLINE SLO 184 44. Ž. KRANJEC SLO 147 87. M. ČATER SLO 54 90. Š. HADALIN SLO 47 96. K. KOSI SLO 37 146. T. DEBELAK SLO 5

A. V.