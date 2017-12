Shiffrinova razred zase tudi v veleslalomu; Drevova 11.

V sredo v Courchevelu še paralelni slalom

19. december 2017 ob 09:52,

zadnji poseg: 19. december 2017 ob 14:50

Courchevel - MMC RTV SLO

Američanka Mikaela Shiffrin je v Courchevelu še petič v karieri pokorila tekmice v veleslalomu. Pred najbližjo zasledovalko si je prismučala kar 99 stotink prednosti. Lep ekipni uspeh Slovenk.

Najboljša je bila Ana Drev na 11. mestu, na katerem je bila tudi po prvi vožnji. Meta Hrovat je bila 17., nove točke pa je z 22. mestom osvojila Tina Robnik. Obe sta v finalu izboljšali svoji uvrstitvi.

Shiffrinova je z 51 stotinkami naskoka vodila že po prvi vožnji. V finalu ni imela nikakršnih težav z ohranitvijo prednosti. Če ne bi bilo napake v spodnjem delu, bi slavila še bolj prepričljivo. Z osmega na drugo mesto se je prebila Francozinja Tessa Worley, tretje mesto pa je obdržala Italijanka Manuela Mölgg.

Hrovatova imela drugi čas finala

Slovenke so dokazala, da je veleslalom trenutno njihova najmočnejša disciplina. Drevova je v obeh vožnjah naredila večji napaki, kar jo je stalo deseterice. Na koncu je za zmagovalko zaostala slabi dve sekundi. V finalu je navdušila Hrovatova, ki se je z drugim časom druge vožnje s 25. mesta povzpela na 17., kar je njena druga najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu. Še tretjič letos je točke v veleslalomu osvojila Robnikova. Brez finala je s 36. mestom ostala le Ana Bucik (3,47).

Drevova bolna že dva dni

"Glede na vse težave je bil rezultat kar v redu. Nisem se dobro počutila, že dva dneva sem bolna in mislim, da sem glede na to stanje izvlekla maksimum. Počutje res ni bilo najboljše, kuhalo me je in mi v prvi vožnji primanjkovalo moči. Za drugo vožnjo sem se poskušala zbrati, a mislim, da so bile te napake tudi posledica tega, da sem se slabše počutila in nisem mogla biti stoodstotna. Vidljivost je bila slaba, podlaga se je malo prebila, sneg ni bil več tako dober in ja, je bilo težko," je po tekmi dejala Drevova, ki bo odpotovala domov in se pripravila za veleslalomsko preizkušnjo v Lienzu.

Šteharnik: Sem zelo vesel

"Najprej bi čestital Meti, mislim, da je bila prvič v zelenem v svetovnem pokalu. To je lep rezultat, dobro se je borila, poleg tega pa je tu nastopila prvič. Kar se tiče Ane, sem vesel, da ji je uspelo obdržati položaj, Tina je pridobila dve mesti, Meta pa osem. Vidi se, da niso branile rezultata, zato sem zelo vesel," je razplet ocenil glavni trener slovenske ženske ekipe Denis Šteharnik.

34. zmaga Shiffrinove

S 34. zmago v svetovnem pokalu je Shiffrinova še povišala vodstvo v skupnem seštevku in se prebila na vrh tudi v veleslalomu, saj je bila zmagovalka prvih dveh tekem v Söldnu in Killingtonu Viktoria Rebensburg šele 14.

V sredo zvečer bo v Courchevelu še paralelni slalom.

Zadnja letošnja postaja smučark bo Lienz, kjer bosta prihodnji teden veleslalom in slalom.

COURCHEVEL, veleslalom

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 2:02,40 2. T. WORLEY FRA +0,99 3. M. MÖLGG ITA 1,01 4. R. MOWINCKEL NOR 1,02 5. N. HAVER LÖSETH NOR 1,30 6. M. MEILLARD ŠVI 1,33 7. A. BAUD MUGNIER FRA 1,67 8. M. BASSINO ITA 1,75 9. W. HOLDENER ŠVI 1,81 10. L. GUT ŠVI 1,87 11. A. DREV SLO 1,94 14. V. REBENSBURG NEM 2,21 17. M. HROVAT SLO 2,43 22. T. ROBNIK SLO 2,94 Po prvi vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:01,30 2. M. BASSINO ITA +0,51 3. M. MÖLGG ITA 0,74 4. N. HAVER LÖSETH NOR 0,96 5. R. MOWINCKEL NOR 1,06 . V. REBENSBURG NEM 1,06 7. M. MEILLARD ŠVI 1,12 8. T. WORLEY FRA 1,42 9. S. GOGGIA ITA 1,47 10. A. BAUD MUGNIER FRA 1,50 11. A. DREV SLO 1,52 12. W. HOLDENER ŠVI 1,54 ... 24. T. ROBNIK SLO 2,64 25. M. HROVAT SLO 2,69

Veleslalom (3/9): 1. M. SHIFFRIN ZDA 225 2. V. REBENSBURG NEM 218 3. T. WORLEY FRA 200 4. M. MÖLGG ITA 180 5. S. BRUNNER AVT 113 ... 10. A. DREV SLO 56 12. T. ROBNIK SLO 53 28. M. HROVAT SLO 21

Skupno (11/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 621 2. V. REBENSBURG NEM 430 3. T. WEIRATHER LIE 374 4. M. GISIN ŠVI 303 5. T. WORLEY FRA 286 6. R. MOWINCKEL NOR 283 7. S. GOGGIA ITA 269 8. L. GUT ŠVI 238 9. P. VLHOVA SLK 224 10. C. HÜTTER AVT 220 ... 37. A. DREV SLO 56 41. T. ROBNIK SLO 53 51. A. BUCIK SLO 43 71. M. FERK SLO 25 76. M. HROVAT SLO 21

R. K.