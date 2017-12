Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 14 glasov Ocenite to novico! Ana Bucik je izpadla v šestnajstini finala. Foto: Reuters VIDEO Shiffrinova dobila parale... Dodaj v

Shiffrinova sanjski finale dobila za štiri stotinke

Slovenki izpadli v prvem krogu

20. december 2017 ob 14:06,

zadnji poseg: 20. december 2017 ob 19:20

Courchevel - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin je zmagovalka nočnega paralelnega slaloma v Courchevelu. V finalu je ugnala Petro Vlhovo. Maruša Ferk 18.

Mikaela Shiffrin, z naskokom vodilna v svetovnem pokalu, je v dveh dneh v Courchevelu osvojila 200 točk, saj je zmagala tudi na torkovem veleslalomu. Boj za zmago med najboljšima slalomistkama zadnjega obdobja je bil razburljiv, saj je bila Američanka hitrejša le za štiri stotinke.

V šestnajstini finala so smučarke nastopile na obeh progah, od osmine finala le na eni. Shiffrinova je vedno izbrala rdečo progo, na kateri se je, kot je povedala po zmagi, bolje počutila. V svetovnem pokalu ima zdaj že 35 zmag.

V boju za tretje mesto je Irene Curtoni premagala Maren Skjoeld, ki je naredila napako in odstopila. Za 32-letno Italijanko so to prve stopničke po Ofterschwangu (tretja na veleslalomu) leta 2012.

Od Slovenk sta se skozi kvalifikacije prebili Ana Bucik in Maruša Ferk. Obe sta izpadli v šestnajstini finala.

Maruša Ferk (18. mesto) se je pomerila z Avstrijko Katharino Truppe, ki je bila v seštevku obeh nastopov boljša za 25 stotink.

Bucikovo (23. mesto) je izločila Srbkinja Nevenka Ignjatović, potem ko je Slovenka na drugi progi pred skokom zajela vrata in padla. Na prvi progi je bila pet stotink hitrejša od tekmice, ki jo dobro pozna, saj pogosto skupaj trenirajo.

Bucikova je v dopoldanskih kvalifikacijah (nastopilo je 70 smučark; v izločilne boje se jih je prebilo 32) dosegla 17. čas, Ferkova pa 18. Najhitrejša je bila Mikaela Shiffrin pred Kanadčanko Erin Mielzynski.

Finale:

SHIFFRIN (ZDA/1) - VLHOVA (SLK/2)

Za 3. mesto:

SKJÖLD (NOR/6) - CURTONI (ITA/12)

Za 5. mesto:

HOLDENER (ŠVI/3) - HAASER (AVT/24)

Polfinale:

SHIFFRIN (ZDA/1) - CURTONI (ITA/12)

VLHOVA (SLK/2) - SKJÖLD (NOR/6)

Četrtfinale:

SHIFFRIN (ZDA/1) - HAASER (AVT/24)



CURTONI (ITA/12) - TRUPPE (AVT/13)



HOLDENER (ŠVI/3) - SKJÖLD (NOR/6)



VLHOVA (SLK/2) - FEIERABEND (ŠVI/10)

Osmina finala:

SHIFFRIN (ZDA/1) - THALMANN (AVT/16)



MEILLARD (ŠVI/8) - HAASER (AVT/24)



CURTONI (ITA/12) - HILZINGER (NEM/28)



HANSDOTTER (ŠVE/4) - TRUPPE (AVT/13)



HOLDENER (ŠVI/3) - BAUD MUGNI (FRA/19)



SKJÖLD (NOR/6) - GEIGER (NEM/11)



FEIERABEND (ŠVI/10) - IGNJATOVIĆ/SRB/26



VLHOVA (SLK/2) - WALLNER (NEM/15)

Šestnajstina finala:

SHIFFRIN (ZDA/1) - FRASSE SOMBET (FRA/32)



THALMANN (AVT/16 )- SWENN-LARSSON (ŠVE/17)

COSTAZZA (ITA/9) - HAASER (AVT/24)



MEILLARD (ŠVI/8) - HOLTMANN (NOR/25)

SCHILD (AVT/5) - HILZINGER (NEM/28)

CURTONI (ITA/12) - BRUNNER (AVT/21)



TRUPPE (AVT/13) - FERK (SLO/20)



HANSDOTTER (ŠVE/4) - JELINKOVA (NIZ/29)



HOLDENER (ŠVI/3) - SMART (KAN/30)

STIEGLER (ZDA/14) - BAUD MUGNI (FRA/19)



GEIGER (NEM/11) - MÖLGG (ITA/22)



SKJÖLD (NOR/6) - TILLEY (VB/27)

BUCIK (SLO/7) - IGNJATOVIĆ (SRB/26)



FEIERABEND (ŠVI/10) - NOENS (FRA/23)



WALLNER (NEM/15) - MIELZYNSKI (KAN/18)



VLHOVA (SLK/2) - GASIENICA (POL/31)

Kvalifikacije: 1. M. SHIFFRIN ZDA 26,00 2. E. MIELZYNSKI KAN +0,37 3. A. BAUD MUGNIER FRA 0,44 . M. MEILLARD ŠVI 0,44 5. W. HOLDENER ŠVI 0,46 6. B. SCHILD AVT 0,60 7. F. HANSDOTTER ŠVE 0,66 8. P. VLHOVA SLK 0,67 9. M. SKJÖLD NOR 0,73 10. E. CURTONI ITA 0,77 ... 17. A. BUCIK SLO 0,98 18. M. FERK SLO 1,06

Svetovni pokal skupno (12/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 721 2. V. REBENSBURG NEM 430 3. T. WEIRATHER LIE 374 4. P. VLHOVA SLK 304 5. M. GISIN ŠVI 303 6. T. WORLEY FRA 286 7. R. MOWINCKEL NOR 283 8. S. GOGGIA ITA 269 9. L. GUT ŠVI 238 10. C. HÜTTER AVT 220 ... 39. A. DREV SLO 56 43. T. ROBNIK SLO 53 45. A. BUCIK SLO 51 61. M. FERK SLO 38 80. M. HROVAT SLO 21 Slalom (3/9): 1. M. SHIFFRIN ZDA 280 2. P. VLHOVA SLK 260 3. F. HANSDOTTER ŠVE 121 4. W. HOLDENER ŠVI 105 5. D. FEIERABEND ŠVI 97 6. I. CURTONI ITA 82 7. A. SWENN LARSSON ŠVE 81 8. B. SCHILD AVT 72 9. M. MEILLARD ŠVI 69 10. M. SKJOELD NOR 64 ... 12. A. BUCIK SLO 51 21. M. FERK SLO 36

