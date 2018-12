Treba se bo navaditi tudi na njene zmage v hitrih disciplinah - Mikaela Shiffrin je v St. Moritzu slavila 47. zmago kariere na tekmah svetovnega pokala, tretjo v hitrih disciplinah. Foto: EPA Ilka Štuhec, ki se je v Lake Louisu po 621 dneh vrnila v svetovni pokal, na superveleslalomu v St. Moritzu ni smučala dobro, a uvrstitev je vseeno kar solidna. Naslednja tekma jo čaka že v nedeljo, paralelni slalom. Foto: EPA VIDEO Nastopa Shiffrinove in Št... Dodaj v

Shiffrinova točke nabira še hitreje kot Tina v šampionski sezoni

Ilka Štuhec naredila kar nekaj napak, v cilju je bila opazno nezadovoljna

8. december 2018 ob 10:02,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 12:12

St. Moritz - MMC RTV SLO

Mikela Shiffrin postaja nerešljiva uganka še v superveleslalomu. Po krstni zmagi v Lake Louisu pred šestimi dnevi je bila najhitrejša tudi v St. Moritzu. Ilka Štuhec je osvojila 14. mesto.

Shiffrinova si je 47. zmago (v svetovnem pokalu), drugo v superveleslalomu, zagotovila na tehnično zelo zahtevi progi, kar ji je zelo ustrezalo. Drugo mesto je z zaostankom 28 stotink osvojila Lara Gut Behrami, tretja pa je bila Tina Weirather, ki je bila najhitrejša pri zadnjem vmesnem času. Tekme se je bilo treba lotiti preudarno, saj je bilo nadpovprečno veliko odstopov. Odstopila je tudi Anna Veith.

Prava mešanica previdnosti in agresivnosti

"Občutke iz Lake Louisa mi je uspelo prenesti v Evropo. Danes sploh nisem razmišljala o zmagi, želela sem le izbrati čim boljšo linijo. Uspelo mi je. Najtežje dele proge sem odsmučala kontrolirano, vmes pa pa bolj agresivno. To je bila prava mešanica," je povedala izjemna ameriška alpska smučarka, ki je v Lake Louisu vstopila v elitni klub smučark z zmagami v vseh smučarskih disciplinah.

Shiffrinova osvaja po 73 točk na tekmo

Čeprav 23-letna Mikaela Shiffrin od septembra hitrih disciplin ni prav dosti trenirala, ima po dveh superveleslalomskih tekmah nove sezone popoln izkupiček, v skupnem seštevku pa ima po osmih tekmah že dvakrat več točk (589) kot prva zasledovalka Michelle Gisin (296). Sezona bo sicer še dolga, a za zdaj Shiffrinova točke zbira še hitreje kot Tina Maze v tisti šampionski zimi 2012/13. Mazejeva je bila namreč po osmih tekmah pri 497 točkah.

Ilka zmajevala z glavo

lka Štuhec, ki je v idealnih vremenskih razmerah s številko 13 nastopila takoj za Mikaelo Shiffrin, je osvojila 14. mesto z zaostankom skoraj dveh sekund. Kar solidna uvrstitev, saj ji zavita proga ni ustrezala in je naredila kar nekaj napak. Pogosto je zamujala pri vhodu v zavoj, pri merjenju hitrost je bila med počasnejšimi ... V cilju je zmajevala z glavo in očitno ni bila zadovoljna s svojim smučanjem. V nedeljo se bo preizkusila v paralelnem slalomu, nato pa jo v Val Gardeni v ponedeljek že čaka prvi trening smuka.

Izidi: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:11,30 2. L. GUT BEHRAMI ŠVI +0,28 3. T. WEIRATHER LIE 0,42 4. R. MOWINCKEL NOR 0,67 5. M. GISIN ŠVI 0,76 6. M. M. GAGNON KAN 1,52 7. J. HAEHLEN AVT 1,55 8. V. REBENSBURG NEM 1,58 9. N. SCHMIDHOFER AVT 1,74 10. S. VENIER AVT 1,76 11. W. HOLDENER ŠVI 1,85 12. L. HOERNBLAD ŠVE 1,86 13. E. CURTONI ITA 1,88 14. I. ŠTUHEC SLO 1,95 15. C. HÜTTER AVT 1,96 Odstop: Brignone, Veith, Siebenhofer. Svetovni pokal skupno (8/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 589 2. M. GISIN ŠVI 296 3. R. MOWINCKEL NOR 264 4. N. SCHMIDHOFFER AVT 253 5. F. BRIGNONE ITA 223 6. P. VLHOVA SLK 196 7. W. HOLDENER ŠVI 185 8. V. REBENSBURG NEM 170 9. L. GUT BEHRAMI ŠVI 160 10. T. WORLEY FRA 145 ... 19. I. ŠTUHEC SLO 102 43. M. HROVAT SLO 35 56. M. FERK SLO 18 Superveleslalom (2/8): 1. M. SHIFFRIN ZDA 200 2. R. MOWINCKEL NOR 130 3. L. GUT BEHRAMI ŠVI 112 4. V. REBENSBURG NEM 92 5. T. WEIRATHER LIE 76 6. M. GISIN ŠVI 63 7. S. VENIER AVT 55 8. N. SCHMIDHOFER AVT 53 9. M. M. GAGNON KAN 51 10. R. SIEBENHOFER AVT 50 ... 13. I. ŠTUHEC SLO 44

T. O.