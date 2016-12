Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 35 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je vodstvo v skupnem seštevku pred Laro Gut povišala na 55 točk. Foto: EPA Ana Drev je v veleslalomskem seštevku na šestem mestu. Foto: Miloš Vujinović/BoBo VIDEO Finalna vožnja Ane Drev VIDEO Prva vožnja Ane Drev Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Shiffrinova tudi na veleslalomskem vrhu, Drevova šesta

Do točk tudi Ilka Štuhec in Tina Robnik

27. december 2016 ob 08:25,

zadnji poseg: 27. december 2016 ob 16:09

Semmering - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin je na Semmeringu zmagovalno formulo iz slaloma prenesla tudi na veleslalom, v katerem je slavila drugič v karieri. Ana Drev je s šestim mestom izenačila najboljšo uvrstitev sezone.

Američanka je vodila že po prvi vožnji, tudi v drugi pa je vozila kot po tirnicah in slavila z 78 stotinkami naskoka pred Tesso Worley. Francozinja je na drugo mesto napredovala s šestega, na stopničke pa se je povzpela še Manuela Mölgg, ki je v finalu izgubila eno stopničko.

Shiffrinova je doslej edino veleslalomsko zmago dosegla v Söldnu leta 2014. Skupno je to njena 24. zmaga v karieri, od tega jih ima 22 v slalomu.

Kar 13 mest je v drugi vožnji pridobila Lara Gut, pred Ano Drev pa se je uvrstila še Marta Bassino.

Ana Drev v finalu pridobila eno mesto

Drevova je bila po prvi vožnji sedma, v finalu pa je z 11. časom pridobila eno mesto. Za zmagovalko je zaostala 1,60 sekunde.

V finale sta se uvrstili tudi Ilka Štuhec in Tina Robnik, ki sta drugo vožnjo opravili slabše in sta uvrščeni na 26. ter 27. mesto oziroma na repu vseh finalistk. Za Štuhčevo, ki je bila po prvi vožnji 23., so to druge veleslalomske točke v karieri.

"Bile so kar specifične razmere. Včeraj je bilo precej mehko, danes ponoči pa je bilo precej mrzlo, zato je bilo kar malo nenavadno ledeno. Z rezultatom sem zelo zadovoljna. Princip smučanja je bil na takšni ravni, kot sem si jo želela. Poskusila sem maksimalno napasti. Zgornji del, ki je bil ravninski, je bil v drugi vožnji postavljen bolj naravnost, in ta mi ni uspel najbolje, tam sem izgubila kar dosti časa. A nekje pridobiš, nekje izgubiš,'' je povedala Drevova.

"Prva in druga vožnja niti nista bili tako različni. Že v prvi sem naredila nekaj napakic, v drugi pa mi je tista večja napaka vzela kar nekaj časa. A na splošno je kar spodbudno,'' pa je dejala Štuhčeva.

Pot na vrh tlakovana v prvi vožnji

Shiffrinova se je na prvo progo podala s številko 15 in se edina spustila pod minuto. Najbolj se ji je približala Mölggova, ki je zaostala 27 stotink. Manj kot pol sekunde zaostanka je imela le še njena rojakinja Bassinova.

Drevova je za vodilno Američanko zaostajala za 96 stotink. Nastopila je s štartno številko dve in vodila vse do nastopa Worleyjeve, ki je prvo vožnjo opravila kot šesta. Na trdi progi so se najbolj izkazale tekmovalke ob zaključku prve jakostne skupine - Shiffrinova (15), Mölggova (13) in Bassinova (12).

Veithova ob vrnitvi brez finala

Po 14-mesečni odsotnosti se je vrnila Anna Veith (Fenninger), zmagovalka svetovnega pokala leta 2014 in 2015. Z zaostankom več kot treh sekund se ni uvrstila v finale.

Na Semmeringu še dve tekmi

Današnji veleslalom na Semmeringu je nadomestilo za tekmo v Courchevelu, ki je bila odpovedana zaradi premočnega vetra. V sredo bo na tem avstrijskem prizorišču še en veleslalom, v četrtek pa slalom.

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 2:01,81 2. T. WORLEY FRA +0,78 3. M. MÖLGG ITA 1,09 4. L. GUT ŠVI 1,24 5. M. BASSINO ITA 1,56 6. A. DREV SLO 1,60 7. V. REBENSBURG NEM 1,61 8. P. VLHOVA SLK 1,65 9. R. MOWINCKEL NOR 1,68 10. N. LOESETH NOR 1,71 11. A. BAUD MUGNIER FRA 1,75 ... 26. I. ŠTUHEC SLO 2,82 27. T. ROBNIK SLO 3,25 Po prvi vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 59,91 2. M. MÖLGG ITA +0,27 3. M. BASSINO ITA 0,49 4. M. PIETILAE HOLM. ŠVE 0,69 5. T. BARIOZ FRA 0,79 6. T. WORLEY FRA 0,80 7. A. DREV SLO 0,96 8. A. BAUD MUGNIER FRA 1,05 9. M. KIRCHGASSER AVT 1,10 10. S. BRUNNER AVT 1,12 11. I. CURTONI ITA 1,19 . R. MOWINCKEL NOR 1,19 23. I. ŠTUHEC SLO 1,58 25. T. ROBNIK SLO 1,75 Izven finala: Lavtar (31. mesto) Skupni vrstni red (13/37): 1. M. SHIFFRIN ZDA 598 2. L. GUT ŠVI 543 3. I. ŠTUHEC SLO 486 4. S. GOGGIA ITA 467 5. T. WORLEY FRA 383 6. T. WEIRATHER LIE 349 7. W. HOLDENER ŠVI 297 8. N. LÖSETH NOR 236 9. P. VLHOVA SLK 234 10. M. BASSINO ITA 218 ... 19. A. DREV SLO 135 58. M. FERK SLO 41 61. A. BUCIK SLO 36 71. T. ROBNIK SLO 22 98. K. LAVTAR SLO 2 Veleslalom (4/9): 1. T. WORLEY FRA 320 2. M. SHIFFRIN ZDA 265 3. L. GUT ŠVI 210 4. M. BASSINO ITA 200 5. S. GOGGIA ITA 185 6. A. DREV SLO 135 7. T. WEIRATHER LIE 110 8. N. LÖSETH NOR 109 9. M. MÖLGG ITA 100 10. S. BRUNNER AVT 98 ... 30. T. ROBNIK SLO 22

40. I. ŠTUHEC SLO 5

45. K. LAVTAR SLO 2

R. K.