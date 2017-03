Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 17 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin želi v Squaw Valleyju narediti še zadnji korak proti velikemu kristalnemu globusu. Foto: EPA Ana Drev je s štartno številko dve zaostala sekundo in 17 stotink za Shiffrinovo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Alpsko smučanje: Druga vožnja veleslaloma v Squaw Walleyju

Odstop Ilke Štuhec v prvi vožnji

10. marec 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 10. marec 2017 ob 22:00

Squaw Walley - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin je sijajno odpeljala prvo vožnjo veleslaloma v Squaw Valleyju. Ana Drev je na petem mestu. Druga vožnja se je začela ob 22.00.

Američanka, ki vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, ima 20 stotink naskoka pred Tesso Worley. Francozinja je svetovna prvakinja v veleslalomu in tudi vodi v seštevku te discipline. Na tretjem mestu je Italijanka Marta Bassino, ki je odlično izkoristila številko ena.

Ana Drev je imela štartno številko dve, zaostaja sekundo in 17 stotink za Shiffrinovo. Z Manuelo Moelgg si deli peto mesto. Ilka Štuhec je odstopila v spodnjem delu proge.

Prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2 in naši spletni strani, izide pa v posebni FIS-ovi aplikaciji.



Tudi Robnikova v drugi vožnji, odstop Štuhčeve

Tina Robnik se je s številko 30 zavihtela na 24. mesto (+3,59) in si je zanesljivo zagotovila nastop v drugi vožnji. Takoj za Robnikovo se je na progo pognala Ilka Štuhec, ki pa je po spodbudnih vmesnih časih naredila napako, izgubila ravnotežje in padla. Katarina Lavtar s številko 35 je bila za malenkost prepočasna za finale, zaostala je 3,99 sekunde (33.). Ana Bucik s številko 49 na že načeti progi ni imela možnosti za preboj med prvo trideseterico (43.; +4,77).

Po skoraj pol stoletja znova tekme v Squaw Valleyju

V soboto bo na tem prizorišču na sporedu še slalom, nato se karavana seli na finale sezone, ki bo v Aspnu. Kalifornijsko zimsko središče Squaw Valley drugič v zgodovini gosti karavano svetovnega pokala, potem ko so v sezoni 1968/69 izpeljali tekmovanji v tehničnih disciplinah, veleslalomu in slalomu, za moške in ženske. Predtem so leta 1960 prav tam pripravili tudi zimske olimpijske igre.

Hrovatova srebrna na mladinskem SP-ju

Meta Hrovat je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Areju osvojila srebrno medaljo v kombinaciji. Za zmagovalko, Avstrijko Nadine Fest, je zaostala 46 stotink, bron pa je osvojila druga Avstrijka Franziska Gritsch (+0,47).

Vrstni red po prvi vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:08,75 2. T. WORLEY FRA +0,20 3. M. BASSINO ITA 0,55 4. F. BRIGNONE ITA 0,99 5. M. MOELGG ITA 1,17 . A. DREV SLO 1,17 7. S. GOGGIA ITA 1,18 8. S. BRUNNER AVT 1,20 9. V. REBENSBURG NEM 1,52 10. P. VLHOVA SLK 1,62 24. T. ROBNIK SLO 3,59 33. K. LAVTAR SLO 3,99 43. A. BUCIK SLO 4,77 Odstop: Štuhec, Marsaglia ...

A. G.