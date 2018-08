Si predstavljate: trije Slovenci med desetimi na Touru?

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 13 glasov Ocenite to novico! Kolesarstvo postaja v Sloveniji vse bolj priljubljeno, Dirko po Franciji je v prenosu na TV SLO vsak dan spremljalo 100 tisoč ljudi. Ob sprejemu izjemnega Primoža Rogliča je bilo pred Mestno hišo v Ljubljani izjemno vzdušje. Foto: BoBo Sorodne novice Video: Mohorič dobil Dirko po Nemčiji in odpel Zdravljico! Nov mejnik slovenskega kolesarstva: Pogačar slavil na mini Touru Dodaj v

27. avgust 2018 ob 19:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sveži uspehi slovenskega kolesarstva vsiljujejo tudi vprašanje, kako dolgo bo Slovenija še "proizvajala" takšne talente, kot so Roglič, Mohorič in Pogačar, a strah je za zdaj odveč.

V nedeljo je Slovenija v enem dnevu dobila zmagovalca dveh dirk. Najprej je Tadej Pogačar kot prvi Slovenec zmagal na dirki Tour de l'Avenir (poslušalci Vala 202 so ga danes izbrali za ime tedna), nato je Matej Mohorič slavil na Dirki po Nemčiji. Da je že vsa sezona za Slovence izjemna (izstopa seveda 4. mesto Primoža Rogliča na Dirki po Franciji, kjer je dobil tudi kraljevsko etapo), potrjujejo tudi besede predsednika odbora za cestno kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije Tomaža Poljanca za Val 202:

"Fantastično, fantastično! Po pravici povedano, težko dohajamo vse rezultate naših kolesarjev. To je nad vsemi pričakovanji. Težko bi si pred sezono predstavljali, da se bo zgodilo nekaj takšnega. To je neverjeten bum. Matej Mohorič, ki je pred nekaj leti kazal izjemen potencial, je eksplodiral. To je to. Potem je tu Tadej Pogačar. Tour de l'Avenir je dirka prihodnosti, tu zmagujejo prihodnji šampioni, in v Tadeju smo dobili naslednjega Mohoriča oziroma Rogliča. Pogačar bo naslednje leto že v Svetovni seriji. Na Touru imamo lahko čez nekaj let tri kolesarje med najboljših deset."

Pa bodo slovenski klubi tudi v prihodnje poskrbeli, da se bodo razvijali tako odlični kolesarji? Bogdan Fink, direktor novomeškega kluba Adria Mobil, je optimist: "Takšne pomisleke že dolgo poslušamo, kljub temu pa število Slovencev v profesionalnih tujih ekipah narašča in čedalje boljši so. Tudi pri Rogliču je imel veliko zraven naš klub. Mi smo mu pomagali, da se je uveljavil na svetovnem prizorišču. Mislim, da je mladih kolesarjev ogromno, ne moremo pa pričakovati, da bomo imeli vsako leto ali vsaki dve leti vrhunske kolesarje."

Podobno meni športni direktor Adrie Mobila Srečko Glivar: "Kljub majhnemu številu kolesarjev se vedno najde nekdo, ki vleče voz. Tudi med mladimi se trenutno kažejo novi talenti. V Novem mestu že leta nimamo težav z vpisom (novih kolesarjev). Glede na to, da pridobivamo pokriti velodrom, računamo, da bo vpis še večji."

Mimogrede, novomeški velodrom je od petka pokrit, slovesno odprtje bo konec leta.

