Sijajna predstava Burnleyja - Chelsea le do točke

Leicester ne najde poti iz krize

12. februar 2017 ob 17:06

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja so zapravili priložnost, da povečajo prednost pred tekmeci v Premier ligi. V 25. krogu je Burnley z odlično predstavo prišel do remija (1:1).

Na stadionu Turf Moor so izbranci Seana Dycha dobili zadnje štiri tekme, tokrat pa so se hitro znašli v zaostanku. Modri so povedli v 7. minuti, ko je Pedro zadel z desnico po protinapadu. Burnley je izenačil v 24. minuti, ko je Robbie Brady s prostega strela z levico zavrtinčil žogo pod prečko, Thibaut Courtois je bil nemočen.

Na začetku drugega polčasa je imel izjemno priložnost Matt Lowton, a je njegov strel z bližine sijajno odbil Courtois. Chelsea v drugem delu niti enkrtat ni streljal na vrata Toma Heatona. Gostitelji, ki še nikoli niso premagali Chelseaja v Premier ligi, so preprustili posest vodilni ekipi angleškega prventsva (29:71 %), okoli kazenskega prostora pa so delovali zelo zbrano. Napadalec Diego Costa ni imel svojega dne, brez zadetka je ostal že na tretji zaporedni prvenstveni tekmi.

25. krog, nedeljski tekmi:

BURNLEY - CHELSEA 1:1 (1:1)

Brady 24; Pedro 7.

Burnley: Heaton, Lowton, M. Keane, Mee, Ward, Boyd, Barton, Westwood, Brady (65./Arfield), Gray (82./Vokes), Barnes.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses (72./Willian), Kante, Matić (67./Fabregas), Alonso, Pedro (87./Batshuayi), Diego Costa, Hazard.

Sodnik: Kevin Friend





Ob 17.00:

SWANSEA - LEICESTER -:- (2:0)

Mawson 36., Olsson 45.

Ponedeljek ob 21.00:

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY

Odigrano v soboto:

ARSENAL - HULL CITY 2:0 (1:0)

Sanchez 34., 93./11-m

RK: Clucas 91.

MANCHESTER UNITED - WATFORD 2:0 (1:0)

Mata 32., Martial 60.



MIDDLESBROUGH - EVERTON 0:0



STOKE CITY - CRYSTAL PALACE 1:0 (0:0)

Allen 67.



SUNDERLAND - SOUTHAMPTON 0:4 (0:2)

Gabbiadini 30., 45., Denayer 89./ag, Long 92.

WEST HAM - WEST BROMWICH 2:2 (0:1)

Feghouli 63., Lanzini 86.; Chadli 6., Evans 94.

LIVERPOOL - TOTTENHAM 2:0 (2:0)

Mane 16., 18.

A. G.