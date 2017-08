Sijajni Asensio rešil točko, Benzema zapravil veliki priložnosti za vse tri

Barcelona, Real Sociedad in Leganes s polnim izkupičkom

28. avgust 2017 ob 23:59

Madrid - MMC RTV SLO

Nogometaši Valencie so na stadionu Santiago Bernabeu iztržili veliko točko v 2. krogu španskega prvenstva (2:2). Marco Asensio je zadel dvakrat, v napetih zadnjih minutah pa je Karim Benzema zapravil dve veliki priložnosti za zmago.

Gostitelji so igrali brez kaznovanih Cristiana Ronalda in Sergia Ramosa, kar se je zelo poznalo. Netopirji so bili z disciplinirano igro v obrambi celo blizu popolnega izkupička, saj so vodili z 2:1 še sedem minut pred koncem.

V 10. minuti je Marco Asensio prestregel žogo po napaki Geoffreyja Kondogbiaja, prodrl je proti kazenskemu prostoru in z natančnim strelom matiral vratarja Neta, ki se ni niti premaknil na golovi črti. Osem minut zatem je Antonio Latorre z leve strani podal pred vrata, kjer je Carlos Soler potisnil žogo v mrežo. V nadaljevanju prvega polčasa je Benzema zapravil dve priložnosti za novo vodstvo Reala.

Kondogbia šokiral gostitelje

Pritisk Reala se je v drugem polčasu še stopnjeval. V 66. minuti je Gareth Bale z glavo streljal prek vrat po lepi podaji Luke Modrića. Valencia se je krčevito branila in čakala na protinapade. V 77. minuti je presenetljivo povedla, ko je Rodrigo sijajno zaposlil Kondogbiaja, kii je z natančnim strelom z levico s 15 metrov ukanil Keylorja Navasa.

Benzema ni imel svojega večera

Ko se je Real znašel v težkem položaju, je na sceno znova stopil Asensio. S prostega strela z 20 metrov je poslal žogo mimo slabo postavljenega živega zidu v mrežo. Tudi vratar Neto je bil na napačni nogi in sploh ni reagiral. V zadnjih minutah so izbranci Zinedina Zidana vse moči usmerili v napad. V 88. minuti se je znašel popolnoma sam deset metrov od vrat, vendar je streljal mimo in se le prijel za glavo. V 93. minuti je francoski napadalec prišel do strela z glavo, vratar Neto pa je žogo s skrajnimi močmi odbil v vratico oin ostalo je pri delitvi točk.

2. krog:

REAL MADRID - VALENCIA 2:2 (1:1)

Asensio 10., 83.; Soler 18., Kondogbia 77.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Casemiro, Nacho, Marcelo, Kroos (84./Mayoral), Modrić, Isco (46./Kovačić), Bale (74./Lucas Vazquez), Benzema, Asensio.

Valencia: Neto, Montoya (75./N. Vidal), Ruben Vezo, Murillo, Toni Lato (83./Nacho Gil), Soler, Parejo, Kondogbia, Gaya, Rodrigo (88./Santi Mina), Zaza.

Sodnik: David Fernandez Borbalan

EIBAR - ATHLETIC BILBAO 0:1 (0:1)

Aduriz 38.

RK: Jordan 92./Eibar

ESPANYOL - LEGANES 0:1 (0:0)

Mantovani 28.

GETAFE - SEVILLA 0:1 (0:0)

Ganso 83.

Odigrano v soboto:

REAL SOCIEDAD - VILLARREAL 3:0 (3:0)

Willian Jose 25., Prieto 34., Juanmi 45.

REAL BETIS - CELTA VIGO 2:1 (1:1)

Leon 31., Feddal 77.; Gomez 10.

ALAVES - BARCELONA 0:2 (0:0)

Messi 55., 66.

Messi (Barcelona) je v 39. minuti zapravil 11-m.

LEVANTE - DEPORTIVO 2:2 (1:2)

Bardhi 35., Ivi 83./11-m; Cartabia 5., Sidnei 31.

RK: Morales 76./Levante

GIRONA - MALAGA 1:0 (1:0)

Alcala 28.

LAS PALMAS - ATLETICO MADRID 1:5 (0:2)

Calleri 58.; Correa 3., Carrasco 5., Koke 62., 75., Thomas Teye 88.

V 81. minuti je Oblak obranil strel Jonathana Viere z 11-m.

Lestvica: REAL SOCIEDAD 2 2 0 0 6:2 6 BARCELONA 2 2 0 0 4:0 6 LEGANES 2 2 0 0 2:0 6 ATLETICO MADRID 2 1 1 0 7:3 4 REAL MADRID 2 1 1 0 5:2 4 VALENCIA 2 1 1 0 3:2 4 GIRONA 2 1 1 0 3:2 4 LEVANTE 2 1 1 0 3:2 4 SEVILLA 2 1 1 0 2:1 4 ATHLETIC BILBAO 2 1 1 0 1:0 4 EIBAR 2 1 0 1 1:1 3 REAL BETIS 2 1 0 1 2:3 3 ESPANYOL 2 0 1 1 1:2 1 GETAFE 2 0 1 1 0:1 1 DEPORTIVO 2 0 1 1 2:5 1 CELTA VIGO 2 0 0 2 3:5 0 MALAGA 2 0 0 2 0:2 0 ALAVES 2 0 0 2 0:3 0 VILLARREAL 2 0 0 2 0:4 0 LAS PALMAS 2 0 0 2 1:6 0

A. G.