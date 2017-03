Sijajni Oblak zaklenil vrata, Monaco izločil Manchester City

Žreb četrtfinala v petek ob 12.00

15. marec 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 15. marec 2017 ob 22:34

Madrid, Monte Carlo - MMC RTV SLO

Jan Oblak je bil junak povratne tekme osmine finala Lige prvakov med madridskim Atleticom in Bayerjem iz Leverkusna (0:0). Monaco je z odlično predstavo izločil Manchester City (3:1).

Na prvem srečanju v Leverkusnu je bilo 4:2 za Madridčane, ki so se prebili v četrti zaporedni četrtfinale najbolj elitnega klubskega tekmovanja na svetu. Slovenska reprezentanta Oblak in Kevin Kampl sta igrala vso tekmo.

V prvem polčasu so bili farmacevti precej nevarnejši. Po podaji Kampla je do strela prišel Kevin Volland, vendar je streljal mimo vrat. Tudi Julian Brandt in Javier Hernandez sta zapretila. Kampl je v 37. minuti z 22 metrov streljal prek vrat.

Tri izjemne obrambe Oblaka v 68. minuti

Na začetku drugega polčasa se je Atletico prebudil. Angel Correa ni bil natančen v 55. minuti, dve minuti zatem pa je Antoine Griezmann zgrešil z lobom. Škofjeločan v vratih colchonersov se je najbolj izkazal v 68. minuti, ko je ubranil kar tri poskuse Nemcev zapored. Najprej je odbil poskus Brandta, ki se je znašel sam pred njim, nato je do odbite žoge prišel Volland, ki je poskusil dvakrat, na koncu pa je Hernandez streljal le nekaj centimetrov mimo vrat. V 80. minuti je znova poskušal Kampl z roba kazenskega prostora, z novo vrhunsko obrambo pa je Oblak mrežo znova obdržal nedotaknjeno.

Monaco brez Falcaa ugnal City

Manchester City je prvo tekmo doma z Monacom dobil s 5:3. Pri vodilni ekipi francoske lige je manjkal dvakratni strelec na Etihadu Radamel Falcao. Kolumbijec je konec tedna dobil poškodbo kolka.

Angleži brez strela na vrata v prvem polčasu

Monaco je povedel že v 8. minuti, ko je Bernardo Silva podal z leve strani, pred vrati pa je Kylian Mbappe poslal žogo med nogama Willyja Caballera v mrežo. Gostitelji so bili precej boljši. V 29. minuti je Benjamin Mendy z leve strani podal v kazenski prostor, kjer je Fabinho z desetih metrov povišal na 2:0. Izbranci Pepa Guardiole so bili v prvem polčasu popolnoma razglašeni, saj niso sprožili niti enega strela.

V drugem polčasu so Angleži zaigrali precej odločneje. V 57. minuti je Raheem Sterling prišel do strela s petih metrov, a je odlično posredoval Danijel Subašić. Hrvaški vratar se je nato izkazal še pri strelih Sergia Agüera.

Bakayoko odločil z glavo

V 71. minuti je Kevin De Bruyne podal do Strelinga, njegov strel je Subašiću uspelo odbiti, a je pritekel Leroy Sane in iz bližine poslal žogo pod prečko. Monaco je takoj po prejetem zadetku znova vse moči usmeril v napad. V 77. minuti je Thomas Lemar iz prostega strela z desne strani podal pred vrata, kjer je Tiemoue Bakayoko zadel z glavo. Monaco si je zaradi več golov, doseženih v gosteh, priboril četrtfinale.

Osmina finala, povratne tekme:

MONACO - Manchester City 3:1 (2:0) 3:5

Mbappe 8., Fabinho 29., Bakayoko 77.; Sane 71.

Monaco: Subašić, Sidibe, Raggi ( 70./Toure), Jemerson, Mendy, Bakayoko , Fabinho, Lemar , Bernardo Silva, Germain ( 91./Dirar), Mbappe ( 81./Moutinho).

Manchester City: Willy Caballero, Sagna , Stones, Kolarov, Clichy ( 84./Iheanacho), Fernandinho, Sterling, Silva, De Bruyne , Sane, Agüero .

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

ATLETICO MADRID - Bayer Leverkusen 0:0 4:2

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Gimenez , Godin, Lucas Hernandez, Thomas Teye, Koke, Saul Niguez, Ferreira-Carrasco ( 71./Savić), Correa ( 65./Gaitan ), Griezmann.

Bayer Leverkusen: Leno, Hilbert, Jedvaj , Dragović, Wendell, Baumgartlinger , Kampl, Bellarabi, Brandt ( 78./Bailey), Volland ( 88./Aranguiz), Hernandez ( 81./Mehmedi).

Sodnik: Sergej Karašev (Rusija)

Odigrano v torek:

JUVENTUS - Porto 1:0 (1:0) 2:0

Dybala 42./11-m

RK: Pereira 41./Porto



LEICESTER - Sevilla 2:0 (1:0) 1:2

Morgan 27., Albrighton 54.

RK: Nasri 74./Sevilla

Schmeichel (Leicester) je v 80. minuti ubranil 11-metrovko N'Zonziju.

Odigrano prejšnji teden:

BORUSSIA (D) - Benfica 4:0 (1:0) 0:1

Aubameyang 4., 61., 85., Pulisic 59.



BARCELONA - Paris SG 6:1 (2:0) 0:4

Suarez 3., Kurzawa 40./ag, Messi 50./11-m, Neymar 88., 91./11-m, Sergi Roberto 95.; Cavani 62.



Napoli - REAL MADRID 1:3 (1:0) 1:3

Mertens 24.; Ramos 51., 57., Morata 91.



Arsenal - BAYERN 1:5 (1:0) 1:5

Walcott 20.; Lewandowski 55./11-m, Robben 68., Costa 78., Vidal 80., 86.

RK: Koscielny 53./Arsenal





Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb četrtfinala bo v petek ob 12.00 v Nyonu.

A. G.