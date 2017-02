Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Čeprav ima izkupiček pod 50-odstokov, je Miami dobil 12. tekmo zapored. Takega dosežka v Ligi NBA ne pomnijo. Foto: AP Goran Dragić je 13 od 16 točk dosegel v prvem polčasu. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Silovit juriš Miamija se nadaljuje

Dragić dosegel 16 točk, 7 podaj in 4 skoke

9. februar 2017 ob 07:58

Milwaukee - MMC RTV SLO

Zdaj že zgodovinski pohod košarkarjev Miamija se je nadaljeval tudi v Milwaukeeju, kjer so v stolpec zmag naredili že 12. zaporedno kljukico. Vročica je vodila do začetka do konca in slavila s 106:88.

Trenutno najbolj vroča ekipa v Ligi NBA je delo opravila tudi brez enega od najbolj zaslužnih za zmagoviti niz Diona Waitersa, ki je obsedel na klopi zaradi poškodbe gležnja. Silovit je bil že začetek. Miami je v prvih šestih minutah povedel s 17:2 in nadziral tekmo do konca.

Igralec tekme je bil tokrat Hassan Whiteside s 23 točkami (met 10/12) in 16 skoki - 17 točk in 11 skokov je imel že v prvem polčasu. James Johnson je s klopi prispeval 20 točk, Wayne Ellington pa 17. Goran Dragić je 13 od svojih 16 točk dosegel v prvem delu, ki ga je Miami dobil za 11. Imel je še 7 podaj, 4 skoke in 5 izgubljenih žog.

Slab večer za Milwaukee je dobil še temnejši odtenek sredi tretje četrtine, ko si je pri zaostanku za 11 točk koleno huje poškodoval eden izmed zvezdnikov ekipe Jabari Parker. Gre za isto koleno, zaradi katerega je Parker izpustil sezono pred dvema letoma. Prvi strelec Bucksov je bil Giannis Antetokounmpo z 22 točkami.

Zmaga Miamija je še toliko bolj pomembna, ker je bila dosežena proti neposrednemu tekmecu v boju za končnico. Vročica je z zmago prehitela Buckse na lestvici.

Miiami ima zdaj razmerje zmag in porazov 23:30. Z 12. zaporedno zmago je z lestvice rekordkov izbrisal Phoenix kot ekipo z najdaljšim zmagovalnim nizom, ki je imela izkupiček pod 50-odstotki. Sunsom so niz enajstih zmag dosegli v sezoni 1996/97.

Naslednjo tekmo bo Miami odigral v noči na petek v Brooklynu.

MILWAUKEE - MIAMI 88:116

Antetokounmpo 22, Parker 14; Whiteside 23 in 16 skokov, J. Johnson 20, Dragić 16 (met 7/13), 7 podaj in 4 skoki.

NEW YORK - LA CLIPPERS 115:119

Vujačić ni igral.

DETROIT - LA LAKERS 121:102

Udrih 0 (met 0/2) in 2 podaji v 4 minutah.

PHILADELPHIA - SAN ANTONIO 103:111

INDIANA - CLEVELAND 117:132

BROOKLYN - WASHINGTON 110:114

ATLANTA - DENVER 117:106

MEMPHIS - PHOENIX 110:91

NEW ORLEANS - UTAH 94:127

MINNESOTA - TORONTO 112:109

GOLDEN STATE - CHICAGO 123:92

SACRAMENTO - BOSTON 108:92

Tekme 9. februarja:

CHARLOTTE - HOUSTON

ORLANDO - PHILADELPHIA

OKLAHOMA - CLEVELAND

DALLAS - UTAH

PORTLAND - BOSTON

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 51 36 15 70,6 BOSTON CELTICS 52 33 19 63,5 WASHINGTON WIZARDS 52 31 21 59,6 TORONTO RAPTORS 54 32 22 59,3 ATLANTA HAWKS 53 31 22 58,5 INDIANA PACERS 52 29 23 55,8 CHICAGO BULLS 53 26 27 49,1 DETROIT PISTONS 53 25 28 47,2 ------------------------------------- CHARLOTTE HORNETS 52 24 28 46,2 MIAMI HEAT 53 23 30 43,4 MILWAUKEE BUCKS 51 22 29 43,1 NEW YORK KNICKS 54 22 32 40,7 ORLANDO MAGIC 54 20 34 37,0 PHILADELPHIA 76ERS 52 18 34 34,6 BROOKLYN NETS 53 9 44 17,0 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARRIORS 52 44 8 84,6 SAN ANTONIO SPURS 52 40 12 76,9 HOUSTON ROCKETS 55 38 17 69,1 UTAH JAZZ 53 34 19 64,2 LOS ANGELES CLIPPERS 53 32 21 60,4 MEMPHIS GRIZZLIES 55 33 22 60,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 53 30 23 56,6 DENVER NUGGETS 52 23 29 44,2 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 53 23 30 43,4 SACRAMENTO KINGS 53 21 32 39,6 DALLAS MAVERICKS 52 20 32 38,5 NEW ORLEANS PELICANS 53 20 33 37,7 MINNESOTA TIMBERWOLV. 53 20 33 37,7 LOS ANGELES LAKERS 55 18 37 32,7 PHOENIX SUNS 53 16 37 30,2

R. K.