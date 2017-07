Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Romain Bardet je napovedal boj za skupno zmago. Francozi že 32 let čakajo na zmagovalca Toura, leta 1985 je bil petič najboljši Bernard Hinault. Foto: Reuters Fabio Aru je prvič v karieri oblekel rumeno majico. Ni se poznalo, da je v sredo odstopil njegov pomočnik Dario Cataldo, poškodoval pa se je tudi Jaklub Fuglasng, ki je tokrat močno zaostal. Foto: Reuters Veteran Stephen Cummings je imel največ moči med ubažniki, a je bil ujet na vzpon na prelaz Peyresourde. Foto: Reuters VIDEO Froome, Aru in Nieve zape... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Silovit pospešek Bardeta na letališki stezi - Aru v rumeni majici

Froome v ciljni ravnini izgubil 22 sekund

13. julij 2017 ob 12:08,

zadnji poseg: 13. julij 2017 ob 17:33

Pau - MMC RTV SLO

Romain Bardet je z izjemnim finišem na strmi ciljni ravnini vzpona na Peyragudes dobil 12. etapo Toura. Rumeno majico je oblekel Fabio Aru, saj je Chris Froome nepričakovano popustil.



Na zadnji vzpon je skupaj prišlo devet kolesarjev. Bardet, ki je lani končal Tour na drugem mestu, je silovito pospešil na strmi letališki stezi. Drugo mesto je zasedel Rigoberto Uran, tretje pa Aru. Kolumbijec in Italijan sta zaostala dve sekundi. Froome, ki je nosil rumeno majico vse od pete erape, je v zadnjih metrih zašel v hudo krizo in zaostal kar 22 sekund. Zanesljivo ga je prehitel tudi njegov pomočnik Mikel Landa, ki je končal na četrtem mestu.

V skupnem seštevku ima zdaj Aru šest sekund pred Froomom, Bardet pa zaostaja 25 sekund. Obeta se še izjemno napet Tour.

Primož Roglič je izgubil priključek z glavnino na vzponu na Port de Bales. Ker ni osvojil nobenih točk na gorskih ciljih, je v seštevku izgubil drugo mesto. Nosilec pikčaste majice Francoz Warren Barguil je prav na tem vzponu dobil deset novih točk in tako še povečal prednost v seštevku gorskih ciljev. Na drugem mestu je zdaj Belgijec Thomas De Gendt, ki je bil v skupini ubežnikov.



Kolesarji so prvič zavili v Pireneje, na 214,5 km dolgi preizkušnji od Pauja do Peyragudesa so morali premagati kar šest kategoriziranih vzponov, najvišji je bil Port de Bales (1.755 m). Naslednjih 15 km je sledil spust, med katerim si bodo kolesarji malce opomogli, nato pa so začeli še predzadnji vzpon na 1.569 m visoki Peyresourde in ciljni vzpon na Peyragudes.

V petek bo na sporedu le 101 kilometer dolga etapa od Saint Gironsa do Foixa, ki bo imela tri kategorizirane vzpone prve kategorije in zaključni spust.

12. etapa, Pau-Peyragudes, 214,5 km: 1. R. BARDET FRA 5:49:38 2. R. URAN KOL +0:02 3. F. ARU ITA isti čas 4. M. LANDA ŠPA 0:05 5. L. MEINTJES DAN 0:07 6. D. MARTIN IRS 0:13 7. C. FROOME VB 0:22 8. G. BENNETT NZL 0:27 9. S. YATES VB isti čas 10. M. NIEVE ŠPA 1:28 11. N. QUINTANA KOL 2:04 ... 14. A. CONTADOR ŠPA 2:15

Skupni vrstni red po 12. etapi: 1. F. ARU ITA 52:51:49 2. C. FROOME VB +0:06 3. R. BARDET FRA 0:25 4. R. URAN KOL 0:35 5. D. MARTIN IRS 1:41 6. S. YATES VB 2:13 7. M. LANDA ŠPA 2:55 8. N. QUINTANA KOL 4:01 9. G. BENNETT NZL 4:04 10. L. MEINTJES JAR 4:51

Razvrstitev po točkah (zelena majica): 1. M. KITTEL NEM 352 točk 2. M. MATTHEWS AVS 222 3. A. GREIPEL NEM 171 Gorski cilji (pikčasta majica): 1. W. BARGUIL FRA 70 točk 2. T. DE GENDT BEL 32 3. P. ROGLIČ SLO 30 Mladi kolesarji (bela majica): 1. S. YATES VB 52:54:02 2. L. MEINTJES JAR +2:38 3. P. R. LATOUR FRA 6:00

A. G.