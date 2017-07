Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Ljubljana Silverhawks so osmič postali državni prvaki. Foto: Ljubljana Silverhawks Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Silverhawksi neporaženi do osmega naslova prvaka

Pri Silverhawksih so se izkazali tudi mladinci

10. julij 2017 ob 07:55

V finalu državnega prvenstva v ameriškem nogometu so Ljubljana Silverhawks s prepričljivo predstavo že osmič zapored osvojili naslov najboljšega v državi. S 47:0 so bili boljši od kranjske ekipe Alp Devils.

Ljubljančani v državnem prvenstvu v vsem tem času še ne poznajo poraza. Tretje mesto so osvojili Domžale Tigers, četrto pa Maribor Generals.

"Zadovoljen sem z odnosom ekipe in z rezultatom. Pokazali smo, da smo tudi ob koncu sezone dobro uigrani, hkrati pa so se izkazali tudi naši mladi igralci, ki so dosegli zadetek. Ponosen sem na fante, a sezone še zdaleč ni konec," je povedal Rok Štamcar, glavni trener ljubljanskega kolektiva.

Izkazali so se tudi mladinci

Dominantna predstava Sokolov se je začela že v uvodnih akcijah, ko je Matic Tomše dosegel uvodni zadetek. Tudi vsak nadaljnji napad v prvem polčasu se je končal s spremembo izida, tako da so se Silverhawksi ustavili pri 41 točkah. V drugem polčasu (tekma je bila dalj časa prekinjena zaradi hude poškodbe igralca ljubljanske ekipe) so priložnost dobili tudi mladinci, ki so jo dobro izkoristili. Mladi podajalec Gal Rupnik je v končni coni izvrstno našel Luka Šutanovca za končni izid srečanja (47:0), pozneje pa so se mladi Silverhawksi izkazali tudi v obrambi, ko so Alp Devilse ustavili tik pred končno cono.

V boj za Austrian Bowl

Silverhawkse zdaj čaka še končnica Lige AFL; v nedeljo, 16. julija, bodo v Ivančni Gorici igrali z Mödling Rangersi, zmaga pa bi jim prinesla polfinalni dvoboj z branilci naslova Swarco Raiders Tirol v Innsbrucku. Finalni dogodek Lige AFL - Austrian Bowl - bo v Celovcu 29. julija.

