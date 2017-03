Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Diego Simeone je popeljal Atletico med najboljše klube v Evropi. Foto: Reuters Nogometaši Atletica imajo zelo ugoden žreb v Ligi prvakov in tudi v letošnji sezoni bi se lahko prebili v finale Lige prvakov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Simeone: Imel sem 35 milijonov razlogov za odhod

Rad bi postal selektor Argentine, nikoli pa ne bo trener Reala

23. marec 2017 ob 23:48

Madrid - MMC RTV SLO

Diego Simeone je madridski Atletico popeljal do dveh finalnih nastopov v Ligi prvakov, še vedno pa ima visoke cilje. Argentinec zagotavlja, da nikoli ne bo sedel na klop mestnega tekmeca Reala.

Zelo grenak je bil poraz v finalu Lige prvakov proti mestnemu tekmecu Realu 28. maja lani na San Siru po streljanju enajstmetrovk.

"Po porazu v finalu sem odšel na novinarsko konferenco. Moral sem iti skozi sobo, kjer so igralci Reala proslavljali naslov. Občutki niso bili prijetni. Veliko misli se mi je podilo po glavi. Zavedal sem se, da bo naslednja sezona zelo težka. Igralce bo težko še enkrat motivirati za tak podvig," je pojasnil 46-letni Argentinec v pogovoru za španski časnik AS.

"Na konferenci sem priznal, da moram še razmisliti o svoji prihodnosti. Zavedati se morate, da sem imel kar 35 milijonov razlogov za odhod v drug klub. 35 milijonov! Nisem odšel, zato ker preprosto nisem hotel," je razlagal nekdanji vezist.



Španski mediji poročajo, da je imel Simeone na mizi mamljivo ponudbo PSG-ja, ki ga je nato junija prevzel Španec Unai Emery.



Popoln preporod Atletica pod njegovim vodstvom

Ko je Simeone 23. decembra 2011 postal trener Atletica, so se colchonerosi nahajali v spodnjem delu lestvice Primere division. Pod njegovim vodstvom se je vse spremenilo, štirikrat zapored se je Atletico prebil med najboljše tri španske klube, vrhunec je bil naslov španskega prvaka leta 2014 po remiju na odločilni tekmi v zadnjem krogu na Camp Nouu proti Barceloni (1:1).



To je bila prva lovorika za Atletico po letu 1996, ko je osvojil dvojno krono (špansko prvenstvo in pokal), Simeone pa je bil eden izmed nosilcev igre.



"Še vedno sem močno navezan na klub. Mislim, da vsi skupaj še vedno rastemo in lahko dosežemo še mariskaj. Prav zaradi tega ni bilo pravega razloga za moj odhod. Klub je trenutno v najboljšem stanju v vsej zgodovini. Kmalu bomo igrali na večjem stadionu in v naslednjih letih bomo imeli tudi višji proračun," je še dodal Simeone, ki je poleti želel priplejati nazaj napadalca Diega Costo.

Colchonerosi so se že četrtič zapored uvrstili v četrtfinale Lige prvakov, kjer bodo v vlogi favorita proti Leicestru.

Rad bi postal selektor Argentine, nikoli pa ne bo trener Reala

"Nikoli ne bom treniral Reala. Zaradi čustev, ki vladajo med obema kluboma, je to povsem logično. Poleg tega pa sem prepričan, da me tudi oni nikoli ne bi klicali," je povedal Simeone.

"Mlad sem še, morda bom nekoč treniral kakšno drugo špansko moštvo. Rad bi se preizkusil tudi v vlogi selektorja Argentine, a se moram kot trener še veliko naučiti. Idealno bi bilo, če bi selektor postal v kasnejšem obdobju trenerske kariere," je v pogovoru za radijsko postajo Onda Cero poudaril Simeone.

