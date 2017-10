Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 19 glasov Ocenite to novico! Simon Rožman je Domžale letos popeljal v 4. krog kvalifikacij Evropske lige. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić VIDEO MMC-jev intervju s Simono... Dodaj v

Simon Rožman: V Sloveniji je problem ega

MMC-jev pogovor po koncu kvalifikacij za svetovno prvenstvo

9. oktober 2017 ob 12:29,

zadnji poseg: 10. oktober 2017 ob 16:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Slovenska liga bi morala biti razvojna liga, tu so igralci, ki šele prihajajo na neki nivo," je vrednost slovenske lige ocenil Simon Rožman.

Trener nogometnega kluba Domžal je gostoval na MMC-ju, kjer je komentiral razplet kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija je v svoji skupini osvojila četrto mesto in s tem ostala brez poti v Rusijo.

"Selektorju bi se zahvalil, ker je z vpoklicem pomagal igralcem iz naše lige. To vsem dvigne ceno in pozornost. S tem je pomagal precej fantom. Selektor razmišlja podobno kot liga. Reprezentanca je vrh piramide, kjer šteje rezultat. Težko je klicati nove igralce, okostje je znano, preko trenažnega procesa mora priti do avtomatizacije," je prepričan Rožman.

Ne vidim se kot selektor

Trener Domžal je zanikal govorice, da bi bil v igri za novega selektorja: "Ne vidim se kot selektor. To je zaključek trenerske kariere. Bolj sem naravnan razvoju igralcev kot pa jurišu za rezultat. Uživam v razvoju trenerja."

Slovenska stroka je dobra

O novem selektorju ni želel, je pa zagovornik, da bi moral biti to nekdo iz domače trenerske šole: "Z izborom tujca zanemarjamo slovensko stroko. Trdim, da je ta dobra. Je pa res, da izkušnje iz drugih športov nakazujejo trend uspešnih tujih selektorjev. Če pri nas postavimo za selektorja Janeza, so užaljeni tisti, ki so za Jožeta. Kot narod ne stopimo skupaj. Vedno je problem ega, da se ne sestavi večji tim. Delamo za našo državo in promocijo."

Celoten intervju si oglejte v videonovici desno.

S. J.