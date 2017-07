Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Krunoslav Simon je podpisal z Anadolu Efesom, kjer bo igral pod taktirko rojaka Velimirja Perasovića. Foto: EPA Kot poroča Eurohoops, se je Andrew Goudelock odločil za podpis pogodbe z Emporio Armanijem. Foto: EPA Se bo Adam Hanga v Barceloni pridružil Situ Alonsu? Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Simon se seli v Efes, v Milano pa prihaja Goudelock

Hanga in Larkin želji Barcelone

9. julij 2017 ob 19:05

Carigrad, Milano, Barcelona - MMC RTV SLO

Krunoslav Simon je okrepil Anadolu Efes. Nazadnje je hrvaški košarkar igral za Emporio Armani, ki se je medtem dogovoril z Andrewom Goudelockom.

32-letni Simon je v Carigradu podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. 197 centimetrov visoki branilec je dve leti igral za milansko Olimpio, kjer je bil v zadnji sezoni soigralec Zorana Dragića, zdaj pa se seli v Efes, član katerega je tudi Alen Omić. Simon je bil pod taktirko Jasmina Repeše, ki je že zapustil klub, nosilec igre Emporio Armanija, ki pa je razočaral. Hrvaški reprezentant je bil v povprečju z 12 točkami v italijanskem prvenstvu, kjer so favorizirani Milančani izpadli v polfinalu, prvi strelec, v Evroligi, kjer je najuspešnejši italijanski klub vseh časov zasedel zadnje mesto, pa je dajal po 11 točk na srečanje, s čimer je bil v svoji ekipi drugi najuspešnejši. Deset let je Simon igral za Zagreb, nato se je uveljavil v Malagi, zatem pa je bil še član Lokomotiv Kubana.

Zunanjo linijo rdečih čeveljcev pa je okrepil 28-letni Goudelock, ki je v Lombardiji podpisal dvoletno pogodbo, piše Eurohoops. Za Američana, ki je nazadnje nosil dres Maccabija, so zanimanje pokazali še nekateri drugi klubi, med njimi Panathinaikos, želeli pa so si ga tudi na Kitajskem. 191 centimetrov visoki branilec velja za enega najnevarnejših strelcev v Evroligi. V pretekli sezoni je v povprečju dosegal 17,3 točke, s čimer je bil tretji strelec najmočnejšega klubskega tekmovanja. V Evropi je igral še za Fenerbahče in Unics. Leta 2014 je bil v dresu kazanskega kluba MVP Evropskega pokala. Preizkusil se je tudi v Ligi NBA, kjer se pri Lakersih in Houstonu ni naigral. Eno sezono je odigral na Kitajskem.

Trener Barcelone Sito Alonso bi medtem rad svoje novo moštvo okrepil z dvema košarkarjema Baskonie, kjer je deloval preteklo sezono. Katalonski velikan, ki ima za sabo neuspešno sezono, je vsestranskemu Adamu Hangi ponudil triletno pogodbo, vredno 7,5 milijona evrov. Baski bodo imeli zdaj pet dni, da jo izenačijo. Madžarski krilni košarkar, ki je bil izbran za najboljšega obrambnega igralca Evrolige, se je spogledoval tudi z odhodom v Ligo NBA, kapetan Baskonie pa je bil na radarju Barcelone že lansko sezono. V pretekli sezoni je 28-letni in 201 centimetrov visoki košarkar v Evroligi v povprečju dosegal 10,5 točke in 4,4 skoka na tekmo. Pred Baskonio je bil član Manrese in Albacompa, vmes pa je bil eno sezono posojen Avellinu.

Po Thomasu Heurtelu pa želi Alonso organizacijo Barcine igre zaupati še Shanu Larkinu. Američan je bil med najboljšimi igralci Baskonie, s povprečjem 13,1 točke in 5,7 podaje pa prvi strelec in podajalec kluba v Evroligi. 24-letni Američan je letos odigral prvo sezono v Evropi, pred tem se je preizkušal v Ligi NBA, kjer je 180 centimetrov visoki organizator igre zaigral za Dallas, New York in Brooklyn. Larkinu Barcelona ponuja dvoletno pogodbo, po kateri naj bi zaslužil 5,5 milijona evrov. Baskonia ima pet dni, da jo izenači.

Tilen Jamnik