Šimundža vedel, kako se lotiti Maribora

Odmevi po 2. krogu Prve lige

30. julij 2018 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Nova sezona državnega nogometnega prvenstva se je začela presenetljivo, položaj na lestvici pa je takšen, da bo nedeljski obračun Aluminija in Maribora derbi kroga.

Aluminij je po dveh krogih poleg Domžal edini s popolnim izkupičkom. Maribor je z Muro igral le 0:0, tako kot tudi Olimpija, pri čemer je položaj pri prvakih že kar zaskrbljujoč, saj na dveh tekmah nove sezone niso stresli nasprotnikove mreže, potem ko so proti vratom tekmecev udarili 44-krat. Proti Krškem je bila v prvem polčasu igra brez repa in glave, v nadaljevanju pa obleganje vrat ni obrodilo sadov. Iz kadra je skrivnostno izginil Rok Kronaveter, trener Stolica ga je postavil na hladno (zakaj, noče komentirati), spet je zamenjal vročega Stefana Savića (v 77. minuti z Vombergarjem).

Ilić nikakor ne začuti pravega impulza

"Nismo bili pravi. Bodimo pošteni, da si danes nismo zaslužili zmage. Odkar sem pri Olimpiji, še nisem začutil tistega pravega impulza, da vsi živijo in dihajo za ta klub. Več si moramo želeti. Mislim, da ne pokažemo dovolj velike želje, da bi radi dosegli zadetek. Pozitivno je le to, da zadetka tokrat tudi nismo prejeli," je povedal kapetan Branko Ilić. Olimpijo v četrtek čaka povratna tekma kvalifikacij za Evropsko ligo, v Belfastu bo proti Crusadersu branili visoko prednost s prve tekme (5:1). Naslednji tekmec v Prvi ligi bo v nedeljo v Stožicah Celje.

Šimundža s pravo postavitvijo nad Maribor

Maribor, ki je v 1. krogu z 0:5 odpravil Rudar, tokrat ni našel poti do mreže Mure, ki jo vodi nekdanji član vijoličastih Ante Šimundža. "Vedeli smo, kam prihajamo, postavili smo se tako, da smo Mariboru onemogočili tiste stvari, v katerih je odličen. Disciplina in borbenost sta nam na koncu prinesli točko," je povedal Šimundža.

Dvoboj si je ogledalo kar 5.800 gledalcev, kar je omenil tudi mariborski trener Darko Milanič: "Telesno smo se precej izčrpali. Čestitam tekmecu za korektno tekmo, zelo je treba pohvaliti tudi navijače." V mariborskih vratih je debitiral vratar Kenan Pirić. V četrtek čaka slovenske podprvake na poti proti skupinskemu delu Evropske lige dvoboj z gruzijsko Čihuro v Ljudskem vrtu. Na prvi tekmi je bilo 0:0.

Rudar se mora vrniti h koreninam

Domžale so v evropskem dvoboju s 3:1 premagale Rudar. Tonči Mujan je z zadetkom potrdil, da je prava okrepitev, dvakrat je zadel Senijad Ibričić. "V prvem polčasu smo tekmeca stisnili pred gol in ga nadigrali. Po drugem in tretjem golu sem želel ekipo že pripraviti na naslednjo tekmo, saj bomo v četrtek (ob gostovanju ruske Ufe) potrebovali svežo energijo," je povedal trener Simon Rožman.

Trener Rudarja Marijan Pušnik po porazih proti Mariboru in Domžalam ni zaskrbljen: "Poleg Olimpije sta to najboljši ekipi v ligi, kar pa resda ne opravičuje naše slabše predstave. Vmes nas čaka še Steaua, ki je veliko močnejša od nas, potem se prvenstvo za nas šele dobro začenja. Treba bo h koreninam in igrati borbeno, zato smo bili v lanski sezoni tudi tako uspešni, saj smo vsakič dali vse od sebe."

T. O., Boštjan Janežič (Radio Slovenija)