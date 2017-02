Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Aleksej Volkov, Maksim Cvetkov, Anton Babikov in Anton Šipulin so se takole veselili naslova svetovnih prvakov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šipulin v cilju pred Fourcadom za zlato Rusije, Slovenija 18.

Nemci brez medalje, Norvežani šele osmi

18. februar 2017 ob 14:23,

zadnji poseg: 18. februar 2017 ob 16:37

Hochfilzen - MMC RTV SLO/STA

Ruski biatlonci so na svetovnem prvenstvu v Hochfilznu prvič po letu 2008 osvojili zlato kolajno v štafeti. Drugi so bili Francozi, tretji pa Avstrijci.

Brez medalje so ostali prvi favoriti Nemci, ki so dobili zadnjo štafetno tekmo v svetovnem pokalu v Antholzu, razočarali so tudi Norvežani z osmim mestom.

Na tekmi je nastopilo 26 reprezentanc, med katerimi je bila tudi slovenska, za katero so tekli in streljali Miha Dovžan, Klemen Bauer, Rok Tršan in Lenart Oblak. Slovenci so s 14 popravami končali na 18. mestu.

Aleksej Volkov, Maksim Cvetkov, Anton Babikov in Anton Šipulin so imeli pred Francozi, pri katerih je zadnji nastopil najboljši biatlonec sezone Martin Fourcade, 5,8 sekunde prednosti. Avstrijci, ki so osvojili prvo medaljo na domačem prvenstvu, so zaostali 20,1 sekunde, Nemci pa pol minute.

Pri Sloveniji se je prvi na progo podal Dovžan in z dvema popravama predal na 16. mestu. Odlično je svojo nalogo, prav tako z dvema popravama, opravil Bauer, saj je pridobil kar šest mest, zato pa se je v težavah znašel Tršan. Oblaku je predal kot 16., imel je pet poprav, tudi zadnji član slovenske štafete pa na strelišču ni bil najbolj natančen. Popravljal je petkrat. V cilj je prišel pet minut in 20 sekund za Šipulinom.

Zaradi zmehčane proge, v noči na soboto je v Hochfilznu zapadlo deset centimetrov snega, so imeli pred tekmo veliko dela predvsem serviserji.

V nedeljo bosta na sporedu še preizkušnji s skupinskim štartom. Med trideseterico najboljših bosta tudi Teja Gregorin in Klemen Bauer.

Štafeta, 4 x 7,5 km (M): * 1. RUSIJA 1:14:15,0 (0+3) Volkov/Cvetkov/Babikov/Šipulin 2. FRANCIJA +5,8 (0+4) Beatrix/Fillon/Desthieux/M.Fourcade 3. AVSTRIJA 20,1 (0+10) Mesotitsch/Eberhard/Eder/Landertin- ger 4. NEMČIJA 29,6 (0+8) 5. ITALIJA 1:30,8 (0+5) 6. UKRAJINA 1:41,3 (0+10) 7. ZDA 1:50,5 (0+8) 8. NORVEŠKA 2:22,3 (1+8) 9. BOLGARIJA 2:50,3 (1+7) 10. ČEŠKA 3:10,0 (1+15) 18. SLOVENIJA 5:20,0 (0+14) Dovžan/Bauer/Tršan/Oblak * - zgrešeni streli+poprave

