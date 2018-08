Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sistem VAR. Foto: EPA Dodaj v

Sistem VAR od naslednje sezone tudi v Ligi prvakov

Čeferina VAR še ni popolnoma prepričal

31. avgust 2018 ob 12:09

Monte CArlo - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je povedal, da bo videotehnologija VAR v Ligi prvakov prisotna od prihodnje sezone naprej.

"Načrt je, da tehnologijo začnemo uporabljati s superpokalom 2019 in potem v Ligi prvakov. Uporabljali jo bomo, ko bomo pripravljeni," je Čeferin dejal novinarjem v Monacu.

Čeferin ni zavrnil možnosti, da bi VAR v ligi prvakov lahko debitiral že letos v izločilnih bojih, a dodal, da trenutno tega ni v načrtu.

VAR so uspešno uporabljali na Pokalu konfederacij in svetovnem prvenstvu v Rusiji. Uporabljajo ga tudi v nekaterih nogometnih ligah, med drugim v Italiji, Franciji in Nemčiji, kjer pa se krešejo mnenja o njegovi učinkovitosti. Uefa se v Ligi prvakov in evropski ligi za zdaj zanaša na dva dodatna sodnika za golom. Čeferina VAR še ni popolnoma prepričal, se pa Uefa sooča z velikim izzivom - predstaviti zanesljiv VAR sistem v vseh 55 državah članicah.

"Zame ni dovolj jasno. Na svetovnem prvenstvu je bilo nekaj dobrih odločitev, a moramo videti, kako se bo VAR razvijal," je povedal Slovenec na vrhu Uefe.

M. L.