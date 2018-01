Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Matic Rebec se vrača v domovino. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Sixt Primorsko okrepil evropski prvak

V tej sezoni igral za Jenisej iz Krasnojarska

11. januar 2018 ob 09:39

Košarkarje prvoligaša Sixta Primorske je do konca sezone okrepil branilec Matic Rebec, ki je sezono začel v Rusiji.

22-letni organizator igre se je lani prvič podal v tujino in zaigral za Jenisej iz Krasnojarska. V Ligi prvakov je nastopil na devetih tekmah in v povprečju dosegal 7 točk ter 3,1 podaje na tekmo. V Ligi VTB je na parket stopil sedemkrat, dosegal pa je 5 točk in 1,4 podaje na tekmo.

Rebec je poklicno kariero začel pri Heliosu, leta 2015 pa se je preselil v Rogaško. Pot ga je vodila tudi v Novo mesto, kjer je s Krko leta 2016 postal prvak Pokala Spar. Postojnčan je bil poleti del slovenske reprezentance, ki se je povzpela na evropski košarkarski prestol.

"Izjemno sem vesel, da sem po odločitvi, da sporazumno prekinem pogodbo v Rusiji, dobil ponudbo kluba Sixt Primorska. Čeprav sem imel še nekaj ponudb iz tujine, sem se odločil, da se vrnem v domovino, kjer za zdaj še nisem osvojil naslova državnega prvaka med člani in članske lovorike v mednarodnem tekmovanju. Obojega si s primorskim prvoligašem izjemno želim, hkrati pa se veselim sodelovanja z odličnim strokovnim štabom na čelu z glavnim trenerjem Jurico Golemcem in tega, da se je klub že v času pogajanj in urejanja vseh zadev, povezanih z mojo selitvijo nazaj v Slovenijo, izkazal za zelo profesionalnega in odlično organiziranega," je povedal Rebec.

