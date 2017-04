Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ilja Kovalčuk in soigralci se veselijo druge zmage v Ligi KHL v zadnjih treh sezonah. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

SKA St. Petersburg osvojil Gagarinov pokal

Metalurg na peti tekmi zapravil vodstvo z 2:0

16. april 2017 ob 17:38

Magnitogorsk - MMC RTV SLO

Hokejisti SKA-ja iz St. Peterburga so drugič osvojili Lige KHL. Na peti finalni tekmi so v gosteh s 5:3 premagali Metalurg iz Magnitogorska.

Ekipa SKA-ja je do klučne prednosti prišla že na prvi tekmi, ko jo je v Magitogorsku dobili s 5:4, na domačem ledu pa je zadržala prednost (2:1 po podaljšku in 3:2).

Na peti tekmi so gostitelji povedli z 2:0e, vendar so nato Nikita Gusev, Aleksander Barabanov in Jevgenij Dadonov v sedmih minutah zrežiral velik preobrat v drugi tretjini.

V deveti sekundi zadnji tretjine je Ilja Kovalčuk z močnim strelom povišal na 2:4. Jaroslav Kosov je znižal, nato pa so igralci Magnitogorska silovito pritisnili. Poskusili so izenačiti tudi brez vratarja, zadeli pa so le le vratnico. Po izgubljenem sodniškem metu gostiteljev je Sergej Plotnikov krenil sam proti vratom in zatresel prazno mrežo.

Trener Oleg Znarok je prvi, ki je Gagarinov pokal osvojil trikrat.

Liga KHL, finale, peta tekma:

Metalurg Magnitogorsk - SKA ST. PETERBURG 1:4

3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

7.500; Osala 9., Antipin 24., Kosov 41.; Gusev 27., Barabanov 30., Dadonov 35., Kovačuk 41., Plotnikov 59.

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrali so na štiri zmage.

Zmagovalci Lige KHL:

2008/09: Bars Kazan

2009/10: Bars Kazan

2010/11: Salavat Julaev Ufa

2011/12: Dinamo Moskva

2012/13: Dinamo Moskva

2013/14: Metalurg Magnitogorsk

2014/15: SKA St. Peterburg

2015/16: Metalurg Magnitogorsk

2016/17: SKA St. Peterburg

