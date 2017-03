Skakalci na Norveškem več govorili o Planici kot o Vikersundu

"V Planici se vsak skakalec rad ustavi"

22. marec 2017 ob 18:45

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

"Zadovoljen bi bil, če bi res daleč poletel, ko je potem, ko se ustaviš v izteku, navijaška evforija na vrhuncu. To so trenutki, ki jih skakalec ne pozabi," je pred Planico povedal Peter Prevc.

Slovenske barve bo v četrtkovih kvalifikacijah zastopalo 13 skakalcev, po izpolnjeni maksimalni kvoti svetovnega pokala in še šesterica iz nacionalnega paketa. "Računam, da se bo sedem ali osem fantov kvalificiralo na tekmo. Če smo se lansko leto borili za prvo mesto, je letos še vedno odprto tretje mesto, kar se tiče poletov. Imamo zelo dobre letalce. Upam samo, da nam bo vreme naklonjeno in bomo vsi uživali," je dejal Goran Janus.

V Planico prihajajo slovenski orli z dobro popotnico, ko so se na nedeljskih poletih v Vikersundu trije zvrstili od šestega do osmega mesta, Janus pa je bil zadovoljen tudi z organizacijo prve norveške Raw Air turneje: "Bilo bi lepo, da bi rezultate iz Vikersunda še malenkost izboljšali. Potem bi lahko bili zelo zadovoljni. Sicer pa je bila organizacija turneje odlična. Tekmovalci iz vseh držav smo skupaj potovali z avtobusi in letali. Prvič je bilo izvrstno poskrbljeno tudi za našo opremo. Torbe so nam prinesli do sob. Ritem pa je bil zahteven. Zaradi tega je na takih tekmovanjih dobrodošlo, da prideš v pravo formo, saj tako lažje preneseš te napore."

Peter Prevc se je že zapisal med planiške junake. Lani je dvakrat zmagal, ob zmagi Roberta Kranjca zasedel drugo mesto in ob koncu kot drugi Slovenec pod Poncami dvignil veliki kristalni globus. Lanska sezona je zaradi sijajnih rezultatov nepozabna in praktično neponovljiva. 24-letni as iz Dolenje vasi se zaveda, da je letos drugače in da je manj evforije, a še vedno pričakuje odlično vzdušje, ki je za Planico značilno: "Planica je eden tistih krajev, kjer se vsak skakalec rad ustavi. Prav zanimivo je bilo, da se je že v Trondheimu med skakalci več govorilo o Planici kot o Vikersundu, ki je bil na vrsti. Ko smo bili skupaj na letalu si z vseh strani slišal besedo Planica, enako je bilo na kosilu."

Norveško turnejo je lanski zmagovalec svetovnega pokala zaključil na petem mestu, poleti v Vikersundu, kjer je bil šesti na zadnji tekmi, pa so bili s strani planiškega rekorderja dobra napoved za domače tekme. "Če se še malo izboljšam, zna biti zelo v redu, predvsem pa je treba iti s trezno glavo. Ljudi zagotovo ne bo toliko kot lani, ne bo take evforije, a bo stadion zagotovo še vedno poln. Verjetno bo prišlo veliko Poljakov in bodo morda nadomestili Slovence, ki se letos ne bodo odpravili v Planico. Bo še vseeno eno najboljših vzdušij v svetovnem pokalu," je dodal zmagovalec štirih planiških tekem.

Planiška velikanka Tepeševa najljubša skakalnica

Ob Petru Prevcu je pri obeh ekipnih zmagah v Planici sodeloval tudi Jurij Tepeš, ki je obe posamični zmagi dosegel pod Poncami: "Prvič je to konec sezone, ki je po navadi dolga in težka. To je dodaten motiv. Glavni motiv pa je, da je to moja najljubša skakalnica. Leti se višje, kar mi zelo ustreza. Vem, da sem v vzgorniku močan. Skakalnica mi najbolj leži od vseh. Obenem je še domača tekma, kar je poseben občutek. Te stvari, ki se naberejo, ti dajo dodatnega elana in energije."

Tepeš se sicer zaveda, da forma na odskočni mizi še ni prava, a je dokazal, da v letu lahko še veliko reši, ko je dobre rezultate dosegal na velikankah, slabše pa je nastopal na manjših napravah: "V Vikersundu je bilo kar nekaj dolgih poletov. Upam, da jih bo v Planici še več. Prvič, da sem v Vikersundu nekaj skokov res užival. Ne sicer pri vseh, ampak nekaj pa, saj sem prišel dovolj visoko čez hrbtišče in sem lahko drugi del užival. Sem pa pri nekaterih še naredil nekaj napak. Planica mi po karakteristikah skakalnice veliko bolj leži. Ni se mi treba bati, če bom prišel čez hrbtišče, in se lahko posvetim drugim stvarem. Lani sem skakal bolj na silo in mi tudi na poletih ni šlo. Sem se mučil. Letos mi gre bolje in upam, da v tem slogu izpeljem tudi Planico."

Domen užival v poletih v Vikersundu

Da Slovenija dobiva novega fantastičnega lovca na daljave, je že ob prvih poletih dokazal Domen Prevc. 17-letni mladenič je letos prvič nastopil na velikankah in navdušil. V Vikersundu, kjer je popravljal osebne rekorde – zdaj znaša 243,5 m – je na nedeljski tekmi zasedel osmo mesto. "Upam, da bom v Planici užival v poletih. Čim bolj želim tehnično skakati, posledično pa bom lahko užival. Že v Vikersundu so bili dobri skoki. Če odštejemo, da bi v zraku lahko bolje oddelal, sem zadovoljen. Upam, da bo v Planici še bolje."

Domen je izpustil prvo postajo norveške turneje, treninge pa posvetil odpravi napake v počepu, kjer je imel težave pri položaju stopal. "Hitro sem na treningih pridobil nazaj občutke in zdaj to peljem naprej. V Trondheimu sem še malce izsiljeval, v Vikersundu pa je steklo. S sezono sem sicer zadovoljen. Kljub vzponom in padcem, je bil napredek glede na lansko velik," je povedal najmlajši Prevc, ki je dodal, da bi rad popravil položaj v zraku, zato je tudi objavil fotografijo na Instagramu, ki prikazuje, kakšnega bi rad.

Prvič bodo v Planici skakali vsi trije bratje Prevc. Cene se je po svetovnem prvenstvu umaknil iz svetovnega pokala in sezono nadaljeval v celinskem, zdaj pa je razumljivo tudi v ekipi za Planico, s katero že ima izkušnje: "Želim prikazati čim boljše skoke. Upam, da mi bo bolje uspelo kot celoten drugi del sezone v svetovnem pokalu. Zdaj sicer natančno vem, kaj delam narobe, a je težko to odpraviti. Položaj počepa pred skokom mi dela težave. Posledično ni celotnega izkoristka."

Tilen Jamnik