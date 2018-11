Skakalna "mrzlica" pred vrati: konec tedna prvi test v Wisli

Peter Prevc računa na vrnitev do Engelberga

13. november 2018 ob 16:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V petek se v Wisli na Poljskem s kvalifikacijami začenja nova sezona svetovnega pokala smučarjev skakalcev. Nastopilo bo sedem Slovencev.

Selektor Gorazd Bertoncelj je določil naslednjo ekipo: Jernej Damjan, Anže Semenič, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žak Mogel, Bor Pavlovčič in Tomaž Naglič.

"Lahko potrdim, da smo imeli zadnja dva meseca odlične razmere za trening, fantje so lepo stopnjevali formo, odpravljali napake pri tehniki. Zadnja dva dneva smo skakali še v Planici in menim, da so dobro pripravljeni pričakali sezono. Tudi opremo smo dobro stestirali, v ekipi vlada prijetno ozračje in veselimo se prvih tekem," je pred odhodom na Poljsko dejal prvi strokovni mož moške skakalne reprezentance, ki morda za uvod največ pričakuje od izkušenega Damjana.

Skakalni spored iz Wisle si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na TV Slovenija 2 in na MMC-ju. Začetek v petek ob 17.50 s kvalifikacijami za nedeljsko posamično tekmo.



Povprečna starost slovenske skakalne reprezentance je 23 let, če v ekipi ne bi bilo Damjana, bi bila le 20 let, je izkušenemu skakalcu navrgel predstavnik za medije, Tomi Trbovc. Petintridesetletni skakalec, ki ima za pasom dve zmagi v svetovnem pokalu, se ni pustil zmesti. "Upam, da bom v svetovnem pokalu cvetel tako, kot sem lansko sezono. Če bodo moji skoki dobri, bodo dobri tudi rezultati. A ne upam si ničesar napovedovati, saj nismo imeli nobene konkretne primerjave," je dejal Damjan.

Peter Prevc računa na Engelberg

Petra Prevca, ki okreva po operaciji gležnja, v Wisli še ne bo. Prevc računa, da bo do Engelberga (15. in 16. decembra) pripravljen, kot zadnji rok pa si je zadal novoletno turnejo. "Mislim, da bom do takrat lahko nabral dovolj skokov in dovolj samozavesti. Moj cilj ni 28. ali 32. mesto. Ko bodo skoki za uvrstitev med 'top 15', se bom brez zadržkov vrnil," pravi Prevc.

Jasnič: Pogodbe s pokrovitelji do leta 2023

Poleg skakalcev so se na novinarski konferenci predstavili tudi drugi slovenski nordijski športniki. Predsednik zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič je povedal, da je SZS s skoraj vsemi dosedanjimi pokrovitelji podaljšal sodelovanje za nov olimpijski cikel ter dodatno leto, saj bo Slovenija leta 2023 v Planici gostiteljica nordijskega svetovnega prvenstva.

"S tem je finančno pokrit ves program reprezentanc, ki so ga trenerji začrtali s strokovnim vodstvom za prihajajočo sezono. Tudi pogodbe imajo vsi ne le za štiri leta, do olimpijskih iger, temveč za pet, ko bo v Planici svetovno prvenstvo. Za skakalce in skakalke je gotovo prvi cilj novoletna turneja, drugi svetovni pokal na Ljubnem, nato svetovno prvenstvo v Seefeldu, za konec pa tradicionalno še Planica," je dejal Jasnič.

Skakalke začenjajo 30. novembra v Lillehammerju

Skakalke bodo novo sezono začele 30. novembra v Lillehammerju. Selektor ženske reprezentance Zoran Zupančič bo prvič popeljal reprezentanco v svetovni pokal. "Adrenalin pred začetkom sezone narašča, če bo pozimi tako, kot je bilo poleti, se nimamo česa bati. Upam, da bomo šli čim prej na sneg, da še malo stestiramo opremo," je dejal Zupančič. Najboljša Slovenka minule zime Ema Klinec je povedala, da so po prihodu novega trenerja – Zupančič je na mestu selektorja zamenjal Stena Baloha – dekleta sprva potrebovala nekaj časa, da so se privadila na spremembe pri delu. "A zdaj vse poteka gladko, vajeni smo že drug drugega in mirno se pripravljamo na začetek sezone," je dejala 20-letna skakalka.

Oranič: Nordijci izjemno mladi

Na predstavitvi so bili tudi nordijski kombinatorci, ki jih vodi nekdanji reprezentant Mitja Oranič. Ta je povedal, da je ekipa izjemno mlada in da ima pred seboj bolj dolgoročni cilj: ekipni nastop na nordijskem SP 2023 v Planici: "Na prvo tekmo bo šel le en slovenski kombinatorec, Vid Vrhovnik, nato se mu bo priključil še Gašper Brecelj."

A. V.