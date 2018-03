Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Z odprtjem parka Park Woop se je precej povečalo število poškodb na trampolinih. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Pri uporabi trampolina je... Dodaj v

Skakanje po trampolinu je najprej šport, potem zabava

Na vsakem trampolinu naj skače le ena oseba

5. marec 2018 ob 18:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prožne ponjave oziroma trampolini niso nevarni, jih je pa treba pravilno uporabljati. Poškodb je namreč pri nas vse več.

V Ljubljani so pred časom odprli enega večjih parkov s trampolini v Evropi, a to je prineslo tudi več poškodb, ugotavljajo v ljubljanskem Kliničnem centru.

Ogled kratkega filma, oprijemljive nogavice in ogrevanje - vse to je ob obisku parka obvezno, šele nato se rekreacija lahko začne. Skakanje se namreč lahko kaj hitro konča s poškodbo. V Kliničnem centru so od 1. decembra lani oskrbeli 39 poškodovancev. V enakem obdobju prejšnjo zimo je bilo teh poškodb šest.

"Večinoma gre za lažje poškodbe, tako da so poškodovane roke, zapestja in dlani, nekaj pa je bilo tudi poškodb kolen in gležnjev," je povedal travmatolog Aleš Fischinger.

Samo Habič iz trampolinskega parka Park Woop pravi, da je že bilo nekaj resnejših poškodb: "Imeli smo primer zlomljene podlahti in zlomljenega vretenca, ki je zahteval operativni poseg, v profesionalnem delu parka pa v sklopu treninga zunanjega izvajalca še poškodbo komolca."

Še več poškodb je pričakovati v toplejših mesecih, ko bodo otroci skakali na domačih trampolinih.

Samo Habič: "Osnovno pravilo je, da lahko na vsakem trampolinu skače le ena oseba. Vsi smo bili že na kakšni vrtni zabavi in vemo, da ni tako."

T. O., Klementina Mikolič, TV Slovenija