Skladne ideje med pogovorom Petra Prevca in Bertonclja

Konec maja prvič na skakalnice

Novi glavni trener slovenskih skakalcev Gorazd Bertoncelj je z vsemi člani A-ekipe in mladinske reprezentance opravil pogovore. Z najboljšim, Petrom Prevcem, sta sedela več kot tri ure.

"Ko sva se prvič pogovorila, zdaj, ko je v vlogi glavnega trenerja, sva sedela tri ure. Veliko je imel povedati in veliko stvari je razložil, tako da sva šla z razdelanimi in skupnimi idejami v trening," je povedal najstarejši izmed bratov Prevc. Na vprašanje, če sta res govorila tri ure, je Bertoncelj odgovoril: "In pol," nato pa dodal: "Imela sva neformalen in sproščen pogovor, ki je sicer bil dolg. Tudi Peter je predstavil svoj pogled in ideje, ampak moram reči, da so se skladale z našimi. Ni bilo nobenih dilem ali vprašanj."

Bertoncelj je ob prevzemu funkcije opravil pogovore z deveterico skakalcev, ki sestavljajo A-reprezentanco in mlado ekipo, za katero je bilo sprva načrtovano, da jo bodo ukinili, vendar je strokovni svet predlagal, da se ohrani, saj gre za uspešno zgodbo. Pred tem je bila pod okriljem mladinske, zdaj pa je pod A-ekipo. V grobem se je dogovoril tudi s trenerjem B-moštva Igorjem Medvedom, s katerim bosta v kratkem naredila podroben načrt, po katerem bo opravil še individualne razgovore s člani B-reprezentance.

S svojimi varovanci – z A-ekipo trenirajo tudi člani mlade, za katere skrbi Jani Grilc – je v tretjem tednu priprav. "Fantje so zelo motivirani, sveži, sprejemajo ideje in tako se soočamo z izzivi," pravi Bertoncelj. Po besedah Petra Prevca so treningi drugačni, kot so bili pred zadnjima sezonama. "Vsak trener ima svoje ideje in vaje. Že samo ta sprememba, ko pride nov trener z drugačnim dojemanjem in delom, to prinese. Vaje smo sicer namenoma malce priredili in spremenili, da ni tako monotono, učinek pa bo isti. Bistven je konec, torej, da pridemo do čim boljših rezultatov," je ob tem dejal novi prvi mož slovenske skakalne stroke.

Trenutno se posvečajo razvoju vseh motoričnih sposobnosti, postopno bodo prišli do zaključka, konec maja pa bodo šli na skakalnico. Tudi pri tehnični pripravi bodo šli postopoma. Začeli bodo v Planici in prek 60, 80, 90 in 100 prišli do 120-metrske. Kasneje bodo tudi še trenirali v Kranju, kjer se zdaj potijo na atletskem stadionu. Bertoncelj ob tem upa, da bodo speljali priprave v Wisli in Zakopanah, ki so zelo pomembne, kot pravi, in zaključek pred zimo v Innsbrucku, kjer bodo tekme na veliki napravi na svetovnem nordijskem prvenstvu, ki bo februarja. Na pogovore s skakalci je Bertoncelj prišel zelo dobro pripravljen, okvirno pa so zdaj za vsakega posebej pripravili individualni program glede poletnih tekem, kjer pa bo vodstvo tudi pozorno na kvoto šestih tekmovalcev za svetovni pokal.

"Vsak trener ima svoj način dela, poseben program, svoje vaje in mislim, da, če se na vsake toliko časa malce zamenja, zna biti to dobrodošlo," je dejal Prevc, najboljši slovenski skakalec zadnjih let, ki pa z rezultati v lanski in minuli zimi ne more biti zadovoljen, še posebej, če se ju primerja s šampionsko sezono pred tem, ko ni imel prave konkurence v svetovnem pokalu. 25-letni skakalec iz Dolenje vasi je umirjen, hkrati pa zelo motiviran začel priprave na novo sezono. Novemu vodstvu, kot pravi, zelo zaupa.

"Vzdušje v ekipi se je nekoliko zamenjalo. Ko je Jernej odsoten s svojim programom, sem najstarejši na treningih. Je pa malce drugače vse skupaj, tudi malo manj smo naveličani eden drugega. Se pa še malce spoznavamo in tipamo, kaj nekdo hoče z eno besedo povedati. Vaje na treningih so se spremenile in so v tem začetnem obdobju kar precej drugačne. Količinsko mislim, da so nekoliko podobne tistim pred tremi leti," je dejal nekdanji svetovni prvak v poletih, ki ima v svoji vitrini že veliki kristalni globus, zlatega orla z novoletne turneje in dve olimpijski kolajni.

Domen treninge usklajuje s šolo

Njegov mlajši brat Domen, ki je navdušil v Petrovi šampionski sezoni, naslednje leto pa se izkazal s štirimi zmagami, ko je nekaj časa nosil tudi rumeno majico in bil na koncu prvi Slovenec v svetovnem pokalu, delo Bertonclja dobro pozna, saj že nekaj let sodeluje z njim, kar je v preteklosti tudi prineslo rezultate: "Delo se je nekoliko spremenilo, ne drastično, a malce se je. Več je trenerjev, ki nam bolj pomagajo, in bolj smo osredotočeni. Čuti se nova energija na treningih. Veliko je nas mladih in ekipni duh deluje, kar se čuti na treningih, saj spodbujamo eden drugega. Trenerji so nekoliko drugače zdaj zastavili. Pristop je v članskem moštvu nekoliko bolj strokoven. Vse je tako, kot mora biti."

Treninge usklajuje z učenjem, saj še zaključuje šolo, nato pa se bo povsem posvetil skokom. "Ne želim gledati nazaj. Zrasel sem in vse se spreminja. Občutki so malce drugačni. Vse je treba nadgrajevati. Tudi ostali napredujejo in ni tako, da, če boš skakal, kot si pred dvema letoma, bodo tudi rezultati isti. Seveda je rezultat vedno cilj, vedno si želim na prva tri mesta, a treba se je zavedati, da je konkurenca močna. Treba je biti vesel tudi za druge, če jim uspejo dobri skoki. Moraš biti vesel tudi zanje," je pristavil Domen, ki pravi, da je zelo optimističen, njun pogovor z Bertoncljem, s katerim se dobro poznata, pa je trajal približno 45 minut.

