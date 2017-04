Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Gorazd Škof, ki je za slovensko reprezentanco odigral 188 tekem (a na letošnjem SP-ju, kjer je bila Slovenija bronasta, ni igral), bo nosil dres nemškega kluba Erlangen. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Škof odhaja v Nemčijo, Goluža na klopi Zagreba

Legendarni vratar uresničil svoje sanje

3. april 2017 ob 15:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vratar Gorazd Škof zapušča Paris SG in bo odslej branil za nemškega rokometnega prvoligaša Erlangen. 39-letni Škof je podpisal enoletno pogodbo.

Škof je v tej sezoni za PSG, ki brani naslov in je trenutno vodilna ekipa francoske lige, odigral 42 tekem in ima 33,46-odstotno uspešnost. "Vedno so bile moje sanje, da zaigram v nemški Bundesligi."

Poleg Škofa je vratar Erlangena še Nikolas Katsigiannis.

"To, da se rokometaš takšnega formata odloči za HC Erlangen, kaže, da ne uživamo dobrega ugleda le v Nemčiji, pač pa tudi v Evropi," je po podpisu pogodbe dejal direktor kluba Rene Selke.

Rokometaše Zagreba, ki so izpadli v osmini finala Lige prvakov, bo do konca letošnje sezone vodil Slavko Goluža, čeprav se je pred dnevi dogovoril z aktualnim slovaškim prvakom Tatranom iz Prešova, ki naj bi ga prevzel v prihodnji sezoni.

Vodstvo večkratnih hrvaških državnih rokometnih prvakov se je po porazu v Veszpremu in izpadu iz Lige prvakov razšlo z Ivandijo, ki je ekipo prevzel oktobra lani, ko je na klopi zamenjal Veselina Vujovića.

Za Zagreb igrajo trije slovenski reprezentanci - Darko Cingesar, David Miklavčič in Matevž Skok.

