Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Selektor Veselin Vujović je misli že usmeril k sobotni tekmi za bron. Foto: Reuters VIDEO Skok in Dolenec po porazu... VIDEO Francozi prvi finalisti s... VIDEO Zadnjih pet minut tekme F... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skok: V soboto gremo na glavo po medaljo

Janc: Razbranili smo njihovega vratarja

26. januar 2017 ob 23:40

Pariz - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Slovenski rokometaši priznali, da so bili Francozi pretrd oreh in misli že usmerili k sobotni tekmi za tretje mesto. Bronasta kolajna je zdaj veliki cilj.

"Do izraza je prišla njihova moč. Imajo izbor igralcev, ki so višji in težji od nas. Zlahka so nas prebijali po sredini. Težko je držati njihov ritem. Na koncu smo popustili. Zelo smo se iztrošili. Zdaj imamo dan in pol počitka. V soboto gremo na glavo po medaljo," je po polfinalnem porazu s 25:31 v Parizu v pogovoru za TV Slovenija dejal vratar Matevž Skok.

"Francija si je hitro priigrala nekaj golov prednosti, nam pa v drugem polčasu nikakor ni uspelo ogroziti njihovega vodstva. Če bi se jim približali na gol ali dva razlike, bi bili vsekakor bolj živčni, tako pa so se vselej počutili dokaj varne. Naredil bom vse, da prenesem energijo na moje fante in zmagamo na tekmi za bronasto kolajno," je poudaril selektor Veselin Vujović.

Kavtičnik: To so izkušnje, ki ti ostanejo do konca življenja

"Težek dvoboj smo pričakovali. Atmosfera je bila res odlična. To so izkušnje, ki ti ostanejo do konca življenja, tudi fantom bodo. Smo mlada ekipa, marsikaj smo se naučili, odigrali smo dobro tekmo. Ne pa izredne, kot bi jo potrebovali za zmago. V obrambi smo garali, se borili, naši vratarji na žalost danes niso imeli vrhunskega dneva, ki bi ga potrebovali za zmago proti Franciji. V napadu smo mogoče naredili kakšno napako preveč in na ta račun dobili gol iz protinapada. To je nekoliko pretehtalo. Odigrali smo dobro, tako je treba igrati naprej, se dokazovati na naslednjih tekmah in poskusiti zmagati tekmo za bronasto medaljo," je pojasnil Vid Kavtičnik, ki je zadel dvakrat.

Janc: Razbranili smo njihovega vratarja

Strelec treh golov Blaž Janc je dodal: "Francozi so zasluženo prišli v finale. Želeli smo si, trudili smo se maksimalno. Razbranili smo njihovega vratarja. Pozabiti moramo na to tekmo, imamo en dan, da se pripravimo na naslednjo. Jutri bomo skupaj pogledali tekmo, da vidimo, koga bomo dobili za nasprotnika v tekmi za tretje mesto."

"Poskusili smo, borili smo se, enostavno smo danes bili slabši. V napadu smo zastreljali preveč strelov, njihov vratar je bil na koncu izbran za najboljšega igralca. V obrambi nismo slabo stali. Francozi so zasluženo zmagali. Ne preostane nam drugega kot da se spočijemo, odmislimo to tekmo in gremo v soboto po tretje mesto," je razmišljal Marko Bezjak.

Blaž Blagotinšek ni bil preveč razočaran: "Ne morem reči, da se nismo borili. Enostavno so bili boljši v določenih segmentih in zasluženo zmagali. Lahko jim le čestitam."

A. G.