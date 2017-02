Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 16 glasov Ocenite to novico! Norvežanka Maren Lundby je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk na Ljubnem ob Savinji. Druga je bila Avstrijka Daniela Iraschko Stolz, tretja pa Nemka Katharina Althaus. Foto: BoBo Ema Klinec je zasedla peto mesto. Foto: BoBo Maja Vtič s svojim nastopom ni zadovoljna. Uvrstila se je na 10. mesto. Foto: BoBo Sorodne novice Ema Klinec Slovenske skakalke želijo na Ljubnem do najboljših izidov sezone Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skoki na Ljubnem: zmaga Norvežanki, Klinčeva peta

Pet Slovenk v finalu

11. februar 2017 ob 12:17,

zadnji poseg: 11. februar 2017 ob 14:58

Ljubno - MMC RTV SLO

Na Ljubnem ob Savinji poteka praznik ženskih smučarskih skokov, prva tekma je pripadla Norvežanki Maren Lundby. Med najboljših deset sta se uvrstili tudi dve Slovenki.

Na zmagovalne stopničke sta poleg Norvežanke (92,5 in 95 m, 256,7) stopili še Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz (90 in 94,5 m, 251,1) in Katharina Althaus (89,5 in 92 m, 245,6).

Najbolje uvrščena Slovenka je Ema Klinec (89,5 in 91 m, 241,1), zasedla je peto mesto. Aktualna mladinska svetovna podprvakinja je z rezultatom zelo zaodovoljna: "Malce mi je žal doskoka v prvi seriji. Ko je Katja Požun prišla do mene, sem takoj rekla, da bo doskok v prvi seriji usoden. To so izkušnje, zaradi tega ne smem preveč skrbeti. Pomembno je, da hitro reagiram in popravljam napake."

Maja Vtič (87 in 89 m, 230,4) se je uvrstila na deseto mesto, a kljub novi deseterici ni zadovoljna z rezultatom: "Razočarana sem, ker ni prijetno, če se za nekaj trudiš, rezultata pa na koncu ni. Letos imam preveč težav s počutjem, to se pozna pri skokih. Težave niso povezane s pritiskom ali kakšno obremenitvijo ali s tem, da bi skakala na silo. Jutri bo verjetno podobno kot danes, to je trenutna situacija," je povedala za TV Slovenija.

V finalu so nastopile še tri slovenske skakalke: Špela Rogelj (13.), Eva Logar (17.) in Urša Bogataj (22.).

Tekmi na domačem prizorišču sta za slovenske skakalke eden izmed vrhuncev sezone, prizorišče pa je zaradi odličnega navijaškega vzdušja priljubljeno tudi med preostalimi tekmovalkami.

V nedeljo bo na Ljubnem nova tekma - kvalifikacije se bodo začele ob 11.45, prva serija pa ob 13. uri.

V Slovenijo nista dopotovali najboljši skakalki te zime - Japonki Sara Takanaši in Juki Ito. Oslabljena je tudi slovenska ekipa, manjkajo Katja Požun, ki ima poškodovan hrbet, ter Nika Križnar in Jerneja Brecelj, ki se bosta v svoji starostni kategoriji merili na evropskem olimpijskem festivalu mladih v Turčiji.

Končni vrstni red: daljave točke 1. M. LUNDBY NOR 92,5/95,0 256,7 2. D. IRASCHKO AVS 90,0/94,5 251,1 3. K. ALTHAUS NEM 89,5/92,0 245,6 4. C. VOGT NEM 89,5/92,5 245,0 5. E. KLINEC SLO 89,5/91,0 241,1 6. J. SEIFRIEDS. AVT 89,0/91,5 240,2 7. M. MALSINER AVT 90,5/94.5 235,0 8. S. WÜRTH NEM 92,5/93,5 233,5 9. C. HÖLZL AVT 87,5/91,0 231,2 10. M. VTIČ SLO 87,0/89,0 230,4 ... 13. Š. ROGELJ SLO 84,5/88,5 223,1 17. E. LOGAR SLO 81,0/88,5 213,3 22. U. BOGATAJ SLO 81,0/86,5 205,3

SKUPNI VRSTNI RED:

Po 15. tekmi (od 19): 1. S. TAKANAŠI JAP 1.195 točk 2. J. ITO JAP 928 3. M. LUNDBY NOR 889 4. D. IRASCHKO AVT 685 5. K. ALTHAUS NEM 626 6. C. VOGT NEM 607 7. I. AVAKUMOVA RUS 531 8. J. SEIFRID. AVT 454 9. E. KLINEC SLO 435 10. S. WÜRTH NEM 408 11. M. VTIČ SLO 379 ... 16. Š. ROGELJ SLO 237 26. U. BOGATAJ SLO 95 29. N. KRIŽNAR SLO 74 35. E. LOGAR SLO 50

D. S.