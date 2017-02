Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 10 glasov Ocenite to novico! Anže Lanišek včeraj ni nastopil na posamični tekmi. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skoki na TV SLO 2/MMC: Mešana ekipna tekma

Slovenija v postavi P. Prevc/Lanišek/Križnar/Klinec

26. februar 2017 ob 16:04,

zadnji poseg: 26. februar 2017 ob 17:56

Lahti - MMC RTV SLO

Po slabem nastopu slovenskih skakalcev na sobotni tekmi na srednji napravi je danes na SP-ju v nordijskem smučanju v Lahtiju priložnost za popravni izpit na mešani ekipni tekmi.

Peter Prevc, včeraj 11., lovi visoka mesta skupaj z Anžetom Laniškom, Niko Križnar in Emo Klinec. Tekma se je začela ob 16.30, prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju.

Slovenija je prvo serijo sklenila na 4. mestu, za tretjeuvrščeno Japonsko, v sestavi Sara Takanaši, Taku Takeuči, Juki Ito in Daiki Ito, je zaostajala za 21,9 točke. Od Slovencev je najdlje skočil Anže Lanišek, ki je pristal pri 93,5 m, odlično je nastopila tudi Ema Klinec, njen skok je bil dolg 92,5 m. Peter Prevc je doskočil pri 88 m, Nika Križnar je skočila štiri metre manj. Razred zase so bili Nemci, ki so edini prebili mejo 500 točk (508,6), drugi so bili Avstrijci (490,7). Ob omenjenih ekipah so se v finale uvrstile še reprezentance Norveške, Italije, Rusije in Združenih držav Amerike.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Nika KRIŽNAR 84,0 m 90,5 m Anže LANIŠEK 93,5 m 96,5 m Ema KLINEC 92,5 m 91,5 m Peter PREVC 88,0 m 97,5 m

Po 1. seriji: točke 1. NEMČIJA 508,6 Vogt/Eisenbichler/Würth/Wellinger 2. AVSTRIJA 490,7 Iarschko/Hayböck/Seifrieds./Kraft 3. JAPONSKA 482,2 Takanaši/Takeuči/J. Ito/D. Ito 4. SLOVENIJA 460,3 Križnar 84,0 m/Lanišek 93,5 m Klinec 92,5 m/Prevc 88,0 m 5. NORVEŠKA 442,8 6. ITALIJA 432,2 7. RUSIJA 422,0 8. ZDA 403,8

M. R.