Norvežani navdušili rojake, Slovenci šesti

V nedeljo ob 14.15 še posamična tekma

10. marec 2018 ob 16:35,

zadnji poseg: 10. marec 2018 ob 18:43

Oslo - MMC RTV SLO

Norveški skakalci so dobili ekipno tekmo pred domačimi navijači na na slovitem Holmenkollnu nad Oslom. Slovenija je v finalu izgubila eno mesto in končala šesta.

Slovenci so nastopili v postavi Tilen Bartol, Peter Prevc, Nejc Dežman in Jernej Damjan.

Najboljši izkupiček je uspel Prevcu, ki je skočil 130,5 m in 130,0 m.

Slovenija je do zadnje serije skakalcev držala peto mesto, nato pa je Japonec Rjoju Kobajaši skočil 129,0 m, Damjan pa "le" 124,0 m, kar je pomenilo, da je Japonska prehitela Slovenijo za 2,1 točke.

V boju za vrh je Norveška premočno slavila pred Poljsko in Avstrijo. Norvežani so zmagali četrtič v sezoni.

Poljak Kamil Stoch je ohranil vodstvo na norveški turneji.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Tilen BARTOL 123,0 129,0 Peter PREVC 130,5 130,0 Nejc Dežman 118,0 122,5 Jernej DAMJAN 125,5 124,0

V nedeljo bo na Holmenkollnu še posamična tekma. Začetek ob 14.15. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

OSLO, ekipna tekma

Končni vrstni red: točke 1. NORVEŠKA 1.098,7 2. POLJSKA 1.039,8 3. AVSTRIJA 1.010,2 4. NEMČIJA 1.009,8 5. JAPONSKA 976,6 6. SLOVENIJA 974,5 Bartol 123,0; 129,0/Prevc 130,5; 130,0/Dežman 118,0; 122,5/Damjan 125,5; 124,0 7. ŠVICA 879,0 8. RUSIJA 834,3

Po 1. seriji: točke 1. NORVEŠKA 539,4 2. POLJSKA 512,8 3. NEMČIJA 508,6 4. AVSTRIJA 499,4 5. SLOVENIJA 482,0 Bartol 123,0/Prevc 130,5/Dežman 118,0/Damjan 125,5 m 6. JAPONSKA 481,3 7. ŠVICA 435,0 8. RUSIJA 414,0 9. ITALIJA 358,6 10. KAZAHSTAN 215,4

A. V.