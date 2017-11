Skoki v Ruki: Jernej Damjan po prvi seriji v vodstvu!

Peter Prevc v poskusni seriji spomnil na stare čase

26. november 2017 ob 13:17,

zadnji poseg: 26. november 2017 ob 16:03

Ruka - MMC RTV SLO

Nordijski praznik v Ruki zaključujejo smučarski skakalci, ki se na Finskem merijo na drugi posamični tekmi v olimpijski sezoni.

Prva serija je minila v konstantnih vetrovnih razmerah, kar je za Ruko kar nekaj nenavadnega. Jernej Damjan, ki na prvi tekmi v Wisli ni skakal, je izvrstno nastopil v prvi seriji. S številko 9 je pristal pri 140,0 m in ostal v vodstvu do konca prve serije. Najbolj se mu je približal Norvežan Robert Johansson, ki je z 1,5 m krajšim skokom zaostal za 1,2 točke. Tretji je še en Norvežan Daniel Andre Tande.

V finale so se prebili še trije Slovenci. Tilen Bartol je bil 15., Anže Semenič 21. in Peter Prevc, ki je odlično nastopil v poskusni seriji, ko je bil s 136,0 m drugi, 25. Od Prevca je bil v poskusni seriji boljši le zmagovalec prve tekme Junširo Kobajaši, ki je v prvi seriji skočil na sedmo mesto. Ob koncu serije sta imela precej težav lani najboljša skakalca svetovnega pokala Stefan Kraft in Kamil Stoch, bila sta le 26. in 27.

Anže Lanišek in Robert Kranjec sta ostala brez točk. Kranjec je bil celo zadnji. Edini je skočil manj kot sto metrov. Jurij Tepeš je povsem razglašen in je tako kot v Wisli izpadel že v kvalifikacijah. V soboto je bila na Finskem ekipna tekma. Slovenija ni bila konkurenčna najboljšim in je zasedla peto mesto. Pred tednom dni je bila v Wisli šesta, a je v Ruki Poljska imela v seštevku en skok manj.

Po prvi seriji: daljave točke 1. J. DAMJAN SLO 140,0 148,2 2. R. JOHANSSON NOR 138,5 147,0 3. D. A. TANDE NOR 138,5 146,3 4. D. KUBACKI POL 138,0 146,1 5. A. WELLINGER NEM 140,0 146,0 6. J. A. FORFANG NOR 136,5 145,5 7. J. KOBAJAŠI JAP 137,0 142,3 . P. ŽYLA POL 138,0 142,3 9. S. LEYHE NEM 136,5 140,4 10. K. GEIGER NEM 134,5 138,7 ... 15. T. BARTOL SLO 132,5 134,2 21. A. SEMENIČ SLO 128,5 126,1 25. P. PREVC SLO 125,5 120,3 ------------- brez finala: ------------ 36. A. LANIŠEK SLO 118,0 101,5 49. R. KRANJEC SLO 95,5 63,6

