Damir Skomina sodi med najboljše sodnike na svetu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Skomina osmi na lestvici najboljših sodnikov leta

Pitana na vrhu, drugi Kuipers, tretji Mazić

8. december 2018 ob 11:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna zveza za nogometno zgodovino in statistiko je razglasila najboljše sodnike na nogometnih igriščih leta 2018 na svetu. Daleč največ točk je zbral Argentinec Nestor Pitana.

43-letni Pitana je sodil finale svetovnega prvenstva v Moskvi med Francijo in Hrvaško. Svojo profesionalno sodniško pot je začel leta 2007 v argentinski primeri division, leta 2010 je prejel Fifino mednarodno profesionalno licenco. V lanskem izboru je bil peti. Letos je prejel kar 180 točk in je 80 točk premagal drugouvrščenega Nizozemca Björna Kuipersa (100 točk), ki je že petič po vrsti del najboljše šesterice. Tretji je Srb Milorad Mažić (86 točk), ki je sodil finale Lige prvakov med Realom in Liverpoolom.

Na četrto mesto se je zvrstil lanski zmagovalec tega izbora Nemec Felix Brych (79 točk). Slovenec Damir Skomina (18 točk) je osmi.

V izboru za najboljšega sodnika na svetu sodeluje 90 izbranih novinarjev in strokovnjakov s celega sveta. Šlo je za 32. izbor po vrsti.

T. O.