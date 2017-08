Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 8 glasov Ocenite to novico! Damir Skomina je poleg Darka Čeferina edini slovenski sodnik, ki se je prebil v Ligo prvakov. Foto: Radio Koper/Sandi Škvarč VIDEO Nedeljski gost: Damir Sko... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skomini še ni bilo treba teči pred jeznimi navijači

Analiza je še obsežnejša, kot jo naredijo trenerji

21. avgust 2017 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Igralcem, sploh tistim, ki šele prihajajo, ne dovolim, da mi skačejo po glavi, zato morda delujem vzvišeno," je v pogovoru za Val 202 povedal nogometni sodnik Damir Skomina.

41-letni Skomina je v elitni Ligi prvakov debitiral leta 2008 na tekmi PSV - Marseille. So se mu takrat zatresle noge? "Ne, saj sem bil zelo dobro pripravljen, za menoj je bilo 17 let kariere. Nobenih posebnosti ni bilo, nobenih težav. V glavi si ne smeš postavljati nekih ovir."

Zaveda se, kakšne posledice imajo lahko sodniške napake. "Že ena sama sodniška napaka na igrišču te lahko stane kariere, kluba, ki je oškodovan, pa točk za osvojitev prvenstva."

Analiza sodnikov je po tekmi daljša, kot je analiza trenerjev, ko pripravlja igralce na določenega nasprotnika. "Mi ne gledamo enega nasprotnika, ampak dva, pri obeh moramo najti sistem igre, vedeti, kam gre žoga, kako je pri prekinitvah, kdo je levičar ali desničar, pri kotu moraš vedeti, kdo igra pozicijsko, kdo igra presing ... Vedeti je treba, kam gledati, saj ne smemo vsi gledati v isto smer, kdo je v ekipi lider, kdo dela težave. Vsak najmanjši detajl je zelo pomemben."

Je bil kdaj v nevarnosti, sploh na začetku kariere, ko je sodil v nižjih ligah? "Marsikdaj. In tako je še danes. Tista ograja ni tako visoka, da se ne bi mogla preskočiti. Pripravljen moraš biti tudi na to, da se s kom fizično soočiš. Ne smeš dovoliti, da te kdo potepta."

V preteklosti je prebiral članke, kjer so komentirali njegovo sojenje, danes večinoma ne. "Temu ne dajem več prevelike pozornosti in me ne gane."

S tem, da je postal prepoznaven, nima težav in pravi, da ga v Kopru večinoma prepoznajo le otroci.

Vabljeni k poslušanju celotnega intervjuja, ki ga je vodil Sandi Skvarč.

T. O.