"Škorpijon" Giroud z evrogolom tlakoval zmago topničarjev

Kane in Alli blestela na Vicarage Roadu

1. januar 2017 ob 18:51

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Arsenala so na zadnji tekmi 19. kroga Premier lige premagali Crystal Palace z 2:0. Izjemen zadetek s peto je dosegel Olivier Giroud.

Topničarji so povedli v 17. minuti, ko so krenili v protinapad, Alexis Sanchez je z leve strani podal v kazenski prostor, kjer je Giroud velemojstrsko zadel žogo s peto in jo s "škorpijonskim" strelom poslal od prečke v mrežo. Vratar gostov Wayne Hennessey se je iztegnil, a ni mogel preprečiti evrogola.

Arsenal je bil precej boljši v prvem polčasu. Veliko priložnost je imel v sodnikovem dodatku Sanchez, a je bil Hennessey na pravem mestu.

Crystal Palace je drugi polčas začel bolj odločno. V 47. minuti je Andros Townsend z desne strani podal pred vrata, Christian Benteke pa je z glavo za las meril mimo vrat. V 56. minuti je Nacho Monreal z desne strani podal v kazenski prostor, branilec Scott Dann je spremenil smer žogi, na daljši vratnici pa je bil zbran Alex Iwobi, ki je z glavo povišal na 2:0.

Najlepši gol v karieri Francoza

"Sploh ni težko ugotoviti, da je to najlepši gol v karieri. Imel sem srečo, a to je bila edina možnost v tistem trenutku. Žoga je bila za menoj in le s peto sem jo lahko usmeril proti vratom. Morda mi je gol Henrika Mhitarjana dal navdih. To je bila pomembna zmaga za nas, novo leto smo začeli zelo dobro," je bil navdušen Giroud.

Tottenham je odpravil Watford na Vicarage Roadu (1:4). Vse je bilo odločeno že do odmora, ko je Harry Kane zadel dvakrat, štiri minute pred odmorom pa je na 0:3 povišal Dele Alli. V prvi akciji drugega dela je Kane z leve strani podal pred vrata, kjer je Alli zadel še drugič. Častni gol za Watford je z bližine dosegel Younes Kaboul v 91. minuti. Tottenham je dosegel štiri gole na dveh zaporednih gostovanjih prvič po letu 1960. V sredo je osvojil tri točke v Southamptonu (1:4).

V sredo želijo končati serijo Chelseaja

V sredo zvečer bo derbi 20. kroga na stadionu White Hart Lane, kjer bo Tottenham gostil vodilni Chelsea. Preostala srečanja bodo na sporedu v ponedeljek in torek.

"Tekma proti Chelseaju je zares pomembna. Moramo se odpočiti in iztisniti vso energijo iz sebe. Naš cilj je, da končamo njihovo zmagovito serijo," je poudaril Kane.

19. krog:

WATFORD - TOTTENHAM 1:4 (0:3)

Kaboul 91.; Kane 27., 33., Alli 41., 46.

Watford: Gomes, Cathcart, Prödl, Kaboul, Amrabat (75./J. Sinclair), Capoue (79./Kabasele), Guedioura, Holebas (68./Mason), Doucoure, Ighalo, Deeney.

Tottenham: Lloris, Dier, Alderweireld, Wimmer, Wanyama, Trippier, Eriksen, Alli (61./Winks), Rose (68./Davies), Kane (77./Janssen), Son.

Sodnik: Michael Oliver





ARSENAL - CRYSTAL PALACE 2:0 (1:0)

Giroud 17., Iwobi 56.

Arsenal: Čech, Bellerin, Gabriel Paulista, Koscielny, Monreal, Elneny (72./Coquelin), Xhaka, Lucas Perez (72./Ramsey), Iwobi (77./Oxlade Chamberlain), Sanchez, Giroud.

Crystal Palace: Hennessey, Kelly, Dann, Tomkins, Ward, Flamini, Puncheon, Townsend (71./Li), Cabaye (65./Mutch), Zaha, Benteke (77./Campbell).

Sodnik: Andre Marriner

Odigrano v petek in soboto:

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY 1:0 (1:0)

Wijnaldum 8.

CHELSEA - STOKE CITY 4:2 (1:0)

Cahill 34., Willian 57., 65., Costa 85.; Martins Indi 47., Crouch 64.

BURNLEY - SUNDERLAND 4:1 (1:0)

Gray 31., 51., 53., Barnes 67.; Defoe 71.

LEICESTER - WEST HAM 1:0 (1:0)

Slimani 22.

MANCHESTER UNITED - MIDDLESBROUGH 2:1 (0:0)

Martial 85., Pogba 87.; Leadbitter 67.

SOUTHAMPTON - WEST BROMWICH 1:2 (1:1)

Long 41.; Phillips 43., Robson Kanu 50.

RK: van Dijk 89./Southampton

SWANSEA - BOURNEMOUTH 0:3 (0:2)

Afobe 25., Fraser 45., King 88.

HULL CITY - EVERTON 2:2 (1:1)

Dawson 6., Snodgrass 65.; Marshall 45./ag, Barkley 84.

Lestvica: CHELSEA 19 16 1 2 42:13 49 LIVERPOOL 19 13 4 2 46:21 43 ARSENAL 19 12 4 3 41:19 40 TOTTENHAM 19 11 6 2 37:14 39 MANCHESTER CITY 19 12 3 4 39:21 39 MANCHESTER UTD. 19 10 6 3 29:19 36 EVERTON 19 7 6 6 25:23 27 WEST BROMWICH 19 7 5 7 25:23 26 SOUTHAMPTON 19 6 6 7 19:22 24 BOURNEMOUTH 19 7 3 9 26:31 24 BURNLEY 19 7 2 10 21:29 23 WEST HAM 19 6 4 9 23:33 22 WATFORD 19 6 4 9 23:34 22 STOKE CITY 19 5 6 8 22:32 21 LEICESTER 19 5 5 9 24:31 20 MIDDLESBROUGH 19 4 6 9 17:22 18 CRYSTAL PALACE 19 4 4 11 29:35 16 SUNDERLAND 19 4 2 13 17:35 14 HULL CITY 19 3 4 12 16:41 13 SWANSEA 19 3 3 13 21:44 12

A. G.