Skromen Dragićev strelski izkupiček ob porazu Miamija

Boston drago prodal svojo kožo v Clevelandu

30. december 2016 ob 07:49

Charlotte/Cleveland - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v noči s četrtka na petek v Ligi NBA klonili pred Charlottom (91:82). Goran Dragić je dosegel 5 točk. Cleveland je doma premagal Boston (124:118).

V Charlottu je bila odločilna tretja četrtina, ki so jo gostitelji dobili z 31:17. Začeli so jo z delnim izidom 8:0, niti za sekundo niso popustili, iz igre so v tem času metali več kot 50-odstotno (zadeli so 13 od 23 poskusov). Miami medtem nikakor ni našel ritma, gostje s Floride so na tekmi izgubili kar 17 žog, ki jih je Charlotte pretvoril v 21 točk.

Slovenski reprezentančni organizator igre Goran Dragić ni imel svojega večera. V 32 minutah je iz igre metal 2/11, zgrešil je vse poskuse za tri točke (0/4), štirikrat je izgubil žogo in dosegel 5 točk. V statistiko je vpisal še 3 skoke in 8 podaj. Najučinkovitejši strelec na tekmi je bil Kemba Walker, ki se je ustavil pri 22 točkah, pri Miamiju je bil najbolj razpoložen Josh Richardson, ki jih je zbral 20.

"Enostavno nismo igrali dobro. Slabo smo organizirali napade, zaradi površnosti smo izgubljali žoge, za vse skupaj smo plačali visoko ceno," je po tekmi dejal trener Miamija Eric Spoelstra, ki je s svojimi varovanci na gostovanjih v letošnji sezoni dosegel 5 zmag in 11 porazov.

Zmaga darilo za Jamesa

LeBron James, ki danes praznuje 32. rojstni dan, se je s soigralci pri Clevelandu veselil nove zmage. Tokrat so bili Cavaliersi boljši od Bostona s 124:118. Gostitelji iz Ohia so v tretji četrtini vodili že za 20 točk, na začetku zadnje za +18, a nikakor jim ni uspelo tekme mirno pripeljati do konca. Celticsi niso vrgli puške v koruzo, v zadnjih dveh minutah so se trikrat približali na točko zaostanka, a jim je na koncu zmanjkalo moči za prestižno zmago nad aktualnimi prvaki Lige NBA. Levji delež k zmagi je prispevala velika trojka Clevelanda. Kyrie Irving je dosegel 32 točk in podelil 12 podaj, Kevin Love 30 točk in 15 skokov, James se je ustavil pri 23 točkah in 11 podajah.

Pri Bostonu je bil najbolj razpoložen Isaiah Thomas (31 točk), Avery Bradley je zbral 23 točk. "Če dosežejo 100 točk pred začetkom zadnje četrtine, jih ne moreš premagati. Igrati moramo bolje, kot smo," je bil kratek in jedrnat trener Bostona Brad Stevens. Cleveland je dobil osmo od zadnjih devetih tekem proti Celticsom.

Liga NBA, tekme 29. decembra:

CHARLOTTE - MIAMI 91:82

Walker 22; Richardson 20 ... Dragić 5 (met za dve 2/11, met za tri 0/4) v 32 minutah.

MEMPHIS - OKLAHOMA 114:80

Gasol 25, Daniels 22; Westbrook 21.

CLEVELAND - BOSTON 124:118

Irving 32 in 12 podaj, Love 30, James 23 in 11 podaj; Thomas 31, Bradley 23.

UTAH - PHIALDELPHIA 100:83

Hill 21, Hayward in Hood po 20; Iljasova 16.

PHOENIX - TORONTO 99:91

Bledsoe 22 in 10 podaj; Lowry in DeRozan po 24.

LA LAKERS - DALLAS 89:101

Randle 18, Young 17; Matthews 20, Barnes 17.

Vzhodna konferenca:

Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 32 22 10 68,8 BOSTON CELTICS 33 19 14 57,6 NEW YORK KNICKS 31 16 15 51,6 BROOKLYN NETS 31 8 23 25,8 PHILADELPHIA 76ERS 31 7 24 22,6 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 31 24 7 77,4 CHICAGO BULLS 32 16 16 50,0 MILWAUKEE BUCKS 30 15 15 50,0 INDIANA PACERS 33 15 18 45,5 DETROIT PISTONS 34 15 19 44,1 Jugovzhodna divizija: CHARLOTTE HORNETS 33 19 14 57,6 ATLANTA HAWKS 32 16 16 50,0 WASHINGTON WIZARDS 31 15 16 48,4 ORLANDO MAGIC 34 15 19 44,1 MIAMI HEAT 33 10 23 30,3

Zahodna konferenca:

Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 33 20 13 60,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 33 20 13 60,6 DENVER NUGGETS 32 14 18 43,8 PORTLAND TRAILBLAZERS 34 14 20 41,2 MINNESOTA TIMBERWOLV. 32 10 22 31,3 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 33 28 5 84,8 LOS ANGELES CLIPPERS 34 22 12 64,7 SACRAMENTO KINGS 32 14 18 43,8 LOS ANGELES LAKERS 36 12 24 33,3 PHOENIX SUNS 33 10 23 30,3 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 32 26 6 81,3 HOUSTON ROCKETS 33 24 9 72,7 MEMPHIS GRIZZLIES 35 21 14 60,0 NEW ORLEANS PELICANS 34 13 21 38,2 DALLAS MAVERICKS 33 10 23 30,3

Tekme 30. decembra:

INDIANA - CHICAGO

WASHINGTON - BROOKLYN

BOSTON - MIAMI

NEW ORLEANS - NEW YORK

HOUSTON - LA CLIPPERS

MINNESOTA - MILWAUKEE

ATLANTA - DETROIT

SAN ANTONIO - PORTLAND

DENVER - PHILADELPHIA

GOLDEN STATE - DALLAS

