Sky blestel tudi v San Sebastianu - Kwiatkowski dobil klasiko

Roglič končal na 21. mestu

29. julij 2017 ob 17:58

San Sebastian - MMC RTV SLO

Michal Kwiatkowski je zmagovalec prestižne klasike San Sebastian. Drugo mesto je po 231 km tako kot lani osvojil Tony Gallopin, tretje pa lanski zmagovalec Bauke Mollema.

Po 200 kilometrih se je na čelu dirke znašel Italijan Gianni Moscon, moštveni kolega Kwiatkowskega pri ekipi Sky. Odločitev je padla na zadnjem vzponu dneva na Igeldo, ko se je izoblikoval krog favoritov za končno zmago. Kwiatkowski je imel sijajnega pomočnika. Španec Mikel Landa je na Dirki po Franciji le za eno sekundo zgrešil zmagovalni oder. V šprint se je vmešal še zmagovalec Dirke po Italiji Tom Dumoulin, ki je bil na koncu četrti, peti Landa pa je zaostal dve sekundi.

"Baski v ekipi Sky so opravili izjemno delo. Mikel Nieve in Mikel Landa sta pripravila teren za zaključni šprint. Landa je v zadnjih kilometrih vozil v ospredju in le še čakal sem na šprint. Vzdušje v naši ekipi je bilo sijajno, od štarta smo vsi verjeli v zmago," je bil navdušen Poljak, ki je leta 2014 postal svetovni prvak v cestni dirki.

V času skupine, ki je prišla na cilj z 38 sekundami zaostanka za Kwiatkowskim, je bil tudi slovenski junak Toura Primož Roglič. Član nizozemske ekipe LottoNl-Jumbo, ki je v tednu po koncu Toura vozil na nekaj kriterijih, je bil 21. Med petdeseterico je od Slovencev končal še Jani Brajkovič (Bahrain-Merida), ki je bil 42. z zaostankom dveh minut in 57 sekund.

Končni vrstni red, 231 km: 1. M. KWIATKOWSKI POL 5:52:53 2. T. GALLOPIN FRA vsi 3. B. MOLLEMA NIZ isti 4. T. DUMOULIN NIZ čas 5. M. LANDA ŠPA +0:02 6. A. BETTIOL ITA 0:28 7. A. ROUX FRA 0:38 8. G. VAN AVERMAET BEL vsi 9. T. BENOOT BEL 10. N. ROCHE IRS isti ... 21. P. ROGLIČ SLO čas 42. J. BRAJKOVIČ SLO 2:57

A. G.