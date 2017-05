Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gianni Moscon se je Kevinu Rezi za izrečeno opravičil. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sky zaradi rasistične opazke suspendiral Moscona

Ob ponovitvi obnašanja razveljavitev pogodbe

2. maj 2017 ob 09:53

London - MMC RTV SLO/STA

Italijanskega kolesarja Giannija Moscona je njegova ekipa Sky zaradi neprimernega vedenja na Dirki po Romandiji za šest tednov suspendirala.

Incident se je zgodil na tretji etapi dirke v Payernu, ko je Italijan z rasistično opazko ozmerjal temnopoltega francoskega tekmeca Kevina Rezo iz ekipe FDJ.

"Ekipa Sky je obravnavala disciplinski prekršek kolesarja in sklenila, da Giannija Moscona uradno opozori in mu izreče šest tednov prepovedi nastopanja. Udeležil pa se bo tudi ustreznega tečaja," je odziv na neprimerno obnašanje svojega tekmovalca pojasnil Sky.

V ekipi so še dodali, da se je Moscon zavedal svoje napake in se tekmecu po etapi že opravičil. Pri Skyju so še opozorili Italijana, da bo ponovitev takšnega obnašanja pomenila razveljavitev pogodbe.

T. J.