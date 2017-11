Slaba obramba in skok za konec zmagovitega niza Slovenije

Odločilna serija 15:0 ob koncu tretje in začetku zadnje četrtine

26. november 2017 ob 18:10,

zadnji poseg: 26. november 2017 ob 22:06

Burgos - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji so po 16. zaporednih zmagah na uradnih tekmah prvič izgubili. V 2. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo so jih v Burgosu ugnali Španci 92:84.

Po zanesljivi zmagi nad Belorusijo na uvodu kvalifikacij je Slovenijo na drugem obračunu čakalo bistveno težje delo. Čeprav povsem spremenjena Španija, pri kateri manjka vseh 12 košarkarjev z EuroBasketa, je bila domača vrsta za varovance Rada Trifunovića, ki je na drugi tekmi na slovenski klopi prvič klonil, previsoka ovira. Poraz ni usoden, a je bila priložnost za pomembni dve točki v nadaljevanju kvalifikacij lepa. To je bil 19. medsebojni obračun zadnjih dveh evropskih prvakov, Španija je slavila 14. S tem so se varovanci Sergia Scariola nekoliko oddolžili Sloveniji za poraz v polfinalu zadnjega evropskega prvenstva. Kvalifikacije se bodo nadaljevale konec februarja, ko bodo evropski prvaki gostovali v Črni gori in Belorusiji.

Prepelič, Vidmar in Čančar brez prave pomoči

Tako kot v petek v Stožicah je Slovenija slabo kontrolirala skok. Čeprav je Trifunović po zmagi nad Belorusi dejal, da ga to za Burgos ne skrbi, pa se je prav slabo zapiranje napadalnega španskega skoka ob neprepričljivi obrambi izkazalo za odločilno. Z 39:29 so domači košarkarji dobili skok, ob tem pa so kar 13 odbitih žog ujeli v napadu. Slovenija je na voljo imela premalo razigranih oziroma kakovostnih košarkarjev. Odlična sta bila Klemen Prepelič in Gašper Vidmar, ki sta dosegla 27 oziroma 24 točk. V drugem delu se jima je pridružil še Vlatko Čančar, ki jih je vseh 19 dal v drugi polovici.

Na drugi strani je bil s 25 najuspešnejši Quino Colom, ki je izvrstno vodil španski napad in povzročal slovenskim organizatorjem igre veliko težav. 21 jih je dodal Sergi Vidal, ki je zadel šest trojk, večino teh po napakah v slovenski obrambi. Španija je ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine naredila odločilno serijo 15:0. Tedaj je selektor na klopi pustil vse nosilce igre. Nekateri slovenski košarkarji tokrat preprosto niso upravičili selektorjevega zaupanja.

Po dobri prvi četrtini slabše v drugi

Trifunović je na parket poslal enako začetno peterko kot v petek v Stožicah. V prvem napadu je lepo zaključil Vidmar, ob katerem so začeli še Luka Rupnik, Prepelič, Jaka Blažič in Čančar. Prepeliča je nato prebil Jaime Fernandez, vendar se je slovenski branilec na drugi strani oddolžil z lepo podajo Vidmarju za zabijanje. Zatem so pobudo prevzeli Španci. V vodstvo jih je po izgubljeni žogi Blažiča v drugi minuti popeljal razigrani Colom, ki je v prvi četrtini prispeval deset točk. Dal je pet točk zapored za 9:4. Ko je odlični organizator igre zadel še trojko, je pri izidu 14:8 Trifunović vzel minuto odmora. Zatem so Slovenci dosegli štiri zaporedne točke, enak je bil španski odgovor, nato pa je sledila serija evropskih prvakov 8:0, ki jo je s trojko zaključil Matic Rebec. Slovenija je povedla z 20:18, po prvih desetih minutah pa je prednost znašala točko.

Ko je slovenski selektor poslal prvo peterko na klop, je igra znova malce padla. Dolgo ekipi v drugi četrtini nista zadeli. Po treh minutah je bil izza črte uspešen Vidal, vendar je na drugi strani takoj odgovoril Prepelič, ki se je vdrugič razigral. Vendarle so znova Španci imeli pobudo in Vidal je s svojo drugo trojko povedel za štiri. Tudi Colom je takoj po vrnitvi na parket zadel izza črte, njemu je to uspelo ob pomoči table. Prepelič je držal Slovenijo v igri in s prodorom ter nato zadetim prostim metom je tri minute pred odmorom izenačil na 35. Po trojki Xavija Rabasede je z natančnim metom izza črte odgovoril Blažič, nato pa Slovenija do konca četrtine ni več zadela. Ko sta žogo lahkomiselno zapravila Blažič in Miha Lapornik, je Španija povedla s 44:38. V drugi četrtini je Slovenija slabše odigrala v napadu. Evropski prvaki so dopustili nekaj odprtih metov za tri točke, hkrati pa so puščali tudi veliko prostora pod obročem, kjer so slabo zapirali in imeli znova veliko težav v skoku. Španci so skok v prvem delu dobili z 22:15, ob tem so devet odbitih žog ujeli v napadu.

Odločilna španska serija 15:0

Slovenija je dobro začela drugi polčas, ko je najprej Vidmar izsilil nešportno osebno Vazqueza, nato pa je trojko zadel Čančar, ki se je razigral in dal v tej četrtini 11 točk. Zatem je bil izza črte uspešen še Prepelič, ko pa je drugo zadel Čančar, je Slovenija povedla. Gostje so hitro izpolnili bonus in nasploh imeli veliko težav z osebnimi napakami, ki so jih Španci izkoriščali z natančnimi prostimi meti. Colom, ki je s prodori delal slovenskim organizatorjem igre veliko težav, in Vazquez sta poskrbela, da so gostitelji znova povedli. Zadnje tri minute so Slovenci odigrali zelo slabo. Obramba je bila luknjasta, znova so imeli težave v skoku, ko so bili nosilci na klopi, pa v napadu ni bilo igralca, ki bi prevzel odgovornost. Žiga Dimec, ki je bil povsem izgubljen, je ob prodoru Sebasa Saiza naredil osebno napako in Španija je povedla za šest. Zgrešen prosti met je ob slabem zapiranju Saše Zagorca za 73:65 popravil Oriol Pauli.

Španija je na začetku zadnje četrtine nadaljevala v ritmu, kakršnem je zaključila tretjo. Pauli je najprej zadel trojko za prvo dvomestno prednost na tekmi. 32. minuta se je zaključila s košem Saiza, kar je pomenilo +17 za Španijo. Delni izid 15:0 je prekinil Vidmar. Takoj zatem je bil izza črte uspešen Prepelič, Vidmar pa je približal na -10. Scariolo je slovensko serijo nemudoma prekinil z minuto odmora. Bliže Slovencem ni uspelo. Zmanjkalo jim je moči, veliko so poskušali izza črte, a bili nenatančni, Španija pa je zadržala prednost, le Čančar je s trojko tik ob koncu znižal na končnih -8.

Trifunović: Vrnili jim bomo v Ljubljani

"Škoda za poraz, saj smo bili tri četrtine srečanja enakovreden tekmec. Od 25. do 35. minute so Španci naredili odločilni rezultat. Zadeli so praktično vse, hkrati pa smo mi naredili preveč napak. Poraz ni katastrofa, bodo Španci še prišli v Ljubljano in jim bomo tam vrnili ta poraz. Pohvaliti moram vse fante, ne samo tiste, ki so izstopali po točkah, temveč prav vse, ki so stopili na parket. Dali so vse od sebe, žal pa jim manjka izkušenj iz tovrstnih tekem," je povedal Trifunović.

2. krog, skupina A, danes ob 19.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

92:84 (20:21, 24:17, 29:27, 19:19)

Colom 25 Prepelič 27 Vidal 21 Vidmar 24 Vazquez 11 Čančar 19 Fernandez 9 Blažič 5 Saiz 8 Rebec 5 Pauli 7 Rupnik 2 Llovet 6 Lapornik 1 Rabaseda 3 Dimec 1 Garcia 2 Prosti meti: 17/22; 15/23 Met za dve 21/37; 18/28 Trojke: 11/28; 11/33 Skoki 39; 29





BELORUSIJA - ČRNA GORA

67:91 (16:24, 15:31, 18:14, 18:22)

Ljutič 18; Radović 19, Green 13.

Lestvica: ŠPANIJA 2 2 0 +21 4 ČRNA GORA 2 1 1 +11 3 SLOVENIJA 2 1 1 +5 2 -------------------------------------- BELORUSIJA 2 0 2 -37 2

Skupina B:

LATVIJA - ŠVEDSKA 82:73

Peiners 18, Pasečniks 15; Borg in Czerapowicz po 14.

UKRAJINA - TURČIJA 60:67

Gladir 20; Gecim 15, Sanli 14.

Lestvica: TURČIJA 2 2 0 4 UKRAJINA 2 1 1 3 LATVIJA 2 1 1 3 -------------------------------------- ŠVEDSKA 2 0 2 2



V 2. delu kvalifikacij bodo v skupini I igrale prve tri ekipe iz skupin A in B. Na SP bodo vodila prva tri mesta.

Tilen Jamnik